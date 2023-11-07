Игроки чешского «Сокола» получили 16 жёлтых карточек за минуту

Футболисты чешского «Сокола» из Упоглавы установили антирекорд, получив 16 жёлтых карточек за минуту.
Перед матчем низшего дивизиона страны футболисты договорились, что все снимут футболки, если забьют гол.
На 82-й минуте при счёте 6:0 в пользу противника «Сокол» забил, после чего все игроки старта и запасные сняли футболки.
коль играют кое-как ...
коль играют кое-как ...
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В пользу противника такого счёта не бывает. Бывает 6:0 в пользу противника независимо от того, где проходила встреча.
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В пользу противника такого счёта не бывает. Бывает 6:0 в пользу противника независимо от того, где проходила встреча.