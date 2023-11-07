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Игроки чешского «Сокола» получили 16 жёлтых карточек за минуту

вчера, 18:29

Футболисты чешского «Сокола» из Упоглавы установили антирекорд, получив 16 жёлтых карточек за минуту.

Перед матчем низшего дивизиона страны футболисты договорились, что все снимут футболки, если забьют гол.

На 82-й минуте при счёте 6:0 в пользу противника «Сокол» забил, после чего все игроки старта и запасные сняли футболки.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:25
к Гиннесу захотелось ?
коль играют кое-как ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:19
Долго ли умеючи . Мастерство ☝️😉
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:13
Устроили веселое представление - это точно.
Futurista
Futurista
вчера в 19:06
Футболистки чешского "Сокола" было бы интереснее)...
Интерес
Интерес
вчера в 18:53, ред.
Ну это не трудно!Чисто формальное действие.Безбородову одной команде шесть жёлтых и одну красную за матч одной стороне (а другой-ноль)было сложнее показать.Там даже пенальти без жёлтой обошёлся,хотя все предполагают ,что он был назначен за грубую игру.Предположительно...
cska1948
cska1948
вчера в 18:52
"...На 82-й минуте при счёте 0:6 в пользу противника..."
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В пользу противника такого счёта не бывает. Бывает 6:0 в пользу противника независимо от того, где проходила встреча.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:36
Как бы сказал один известный политик - :" Во 56ы" - но зато было весело...)
Гость
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