Игроки чешского «Сокола» получили 16 жёлтых карточек за минуту

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вчера, 18:29

Футболисты чешского «Сокола» из Упоглавы установили антирекорд, получив 16 жёлтых карточек за минуту.

Перед матчем низшего дивизиона страны футболисты договорились, что все снимут футболки, если забьют гол.

На 82-й минуте при счёте 6:0 в пользу противника «Сокол» забил, после чего все игроки старта и запасные сняли футболки.