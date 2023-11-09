Карпин оштрафован за 8-й в сезоне выход за пределы технической зоны

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вчера, 16:03

КДК РФС применил санкции к главному тренеру «Ростова» . Специалист оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны в восьмой раз в текущем сезоне РПЛ .

Глава КДК отметил: