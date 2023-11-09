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Карпин оштрафован за 8-й в сезоне выход за пределы технической зоны

вчера, 16:03
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

КДК РФС применил санкции к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Специалист оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны в восьмой раз в текущем сезоне РПЛ.

Глава КДК Артур Григорьянц отметил:

По итогам матча «Оренбург» — «Ростов» мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Давида Деограсии, за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тыс. рублей. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тыс. рублей.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:08
КуДыКе заняться больше не чем?!.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:27
Чистой воды базаровский ( И.С.Тургенев) нигилизм.
Сп62
Сп62
вчера в 20:07, ред.
Нарушение было в рабочее время, значтт штраф оплачивает клуб. А нарушителя можно депремировать.
Интерес
Интерес
вчера в 19:13
Рецидивистов замечаниями не лечат.И пропорции не соблюдены.Вроде оба гастарбайтеры,но один роднее,хотя и бОльший пакостник???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:28
Штраф не действует, нужно дисквалифицировать его.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:27
Штраф нужно увеличить и платить из собственного кармана.
adekvat
adekvat
вчера в 18:24
Карпин который гуляет сам по себе.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:23
Значит 30 тысяч для Карпина - это копейки.
Если бы эти штрафы били по его карману, то уже бы после 1-го
штрафа задумался и стал мудрее и сдержаннее.
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:04
- Как тут не вспомнить М. Задорнова:
"В одной из школ повесили объявление - ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕЦЕНЗУРНЫХ СЛОВ - ШТРАФ 1000 рублей! На следующий день к объявлению был приклеен 100-льник с надписью - АВАНС, ...МЛЯ!"
lotsman
lotsman
вчера в 17:51
Карпин - 30 тысяч!!!!! Тьфу. Возьмите 300 я ещё раз десять выскочу на поле.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 17:25
Валере можно, он работает на два фронта...
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:23
Ну забыл человек очки надеть...бывает...
Мaлик
Мaлик
вчера в 16:53
Похоже Валера границ не видит...:))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:42
Эх Валера - "берегов не видишь"!)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:40
- Итак, сегодня мы, стоящие на страже российского футбола функционеры, сделаем очередной вклад в развитие спорта. Вот, смотрите, Артур Генрихович, полнейший беспредел, главный тренер сборной России, можно сказать, кудрявое лицо нашей сборной, вышло за пределы своей зоны, и это в восьмой раз. Нам стыдно перед Европой, господа, хотя, учитывая нынешние реалии, нам на неё и плевать. Наш товарищеский суд требует наказать Валерия Карпина 30 тысячами штрафа, которые и пойдут на оплату работы нашего комитета.

- Так, покажите повтор ещё раз... Вижу, вот бесстыдник, выходит и позорит нас перед Европой! Ну или перед Азией, учитывая нынешние реалии. Оштрафовать его на 30 тыс!

- Обратите внимание, Артур Генрихович, беспредел влечёт за собой беспредел, глядя на него, и Давид Деограсия подрывает престиж отечественного футбола и топчет зелёный газон. Учитывая нынешние реалии - нам нужно в комнату КДК купить новый проектор и хорошую кофемашину - предлагаю тоже оштрафовать его на 30 тыс!

- Совершенно с вами согласен, Эрнест Эдуардович. И так, что дальше на повестке дня, какие штрафы ещё будем накладывать.

- По повестке дня нам нужно набрать миллион на оплату нашей деятельности в ноябре, отсюда, наверное, и стоит плясать, Артур Генрихович?

- Совершенно с вами согласен, Эрнест Эдуардович. А давайте-ка наберём еще полмиллиона на премии? Ведь кто, если не мы, стоим на страже чистоты нашего футбола и как никто их заслужили!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:30
А ведь Карпину предлагали перед сезоном купить абонемент, а он дурак отказался, дешевле бы вышло!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:16
Семь раз отмерь, а восьмой-заплати.
ДСА
ДСА
вчера в 16:07
7 раз можно, а восьмой раз нельзя.
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