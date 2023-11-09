Карпин оштрафован за 8-й в сезоне выход за пределы технической зоны

КДК РФС применил санкции к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Специалист оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны в восьмой раз в текущем сезоне РПЛ.
Глава КДК Артур Григорьянц отметил:
По итогам матча «Оренбург» — «Ростов» мы рассматривали выход за пределы технической зоны главного тренера хозяев Давида Деограсии, за третье нарушение в сезоне он получил штраф в размере 30 тыс. рублей. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за восьмое нарушение в сезоне оштрафован также на 30 тыс. рублей.