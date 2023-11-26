«Локомотив» обратится в ЭСК РФС по трём эпизодам матча с «Крыльями Советов»

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сегодня, 22:57

По данным источника, «Локомотив» обратится в экспертно‑судейскую комиссию (ЭСК) РФС по трём эпизодам матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», которые, как считают в московском клубе, непосредственно повлияли на результат встречи. Соответствующее письмо будет направлено в понедельник.

В частности, вопрос вызвал момент с первым голом самарцев на 32-й минуте, когда, по мнению «Локомотива», было нарушено правило на .

На 57-й минуте главный арбитр показал жёлтую карточку полузащитнику «Крыльев» за фол на , хотя нарушение могло привести к удалению хавбека.

Ещё один вопрос у москвичей вызывает назначение пенальти на 7-й добавленной к основному времени матча минуте, учитывая, что добавлено было шесть.