Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Карасёв обслужит матч ЦСКА и «Динамо». Назначения арбитров на 16-й тур РПЛ

24 ноября 2023, 12:14

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

25 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Виктор Кулагин.

«Зенит» – «Сочи»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Игорь Князев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Александр Гончар.

«Балтика» – «Спартак»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Образко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Сергей Мартынов.

26 ноября (воскресенье)

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Веретешкин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Гвардис.

«Урал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Олег Соколов.

«Рубин» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Пари НН»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Алексей Стипиди; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Александр Колобаев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Судья матча команды Месси был заменён из-за фото в футболке «Интер Майами»
Сегодня, 00:40
ОфициальноОбъявлены назначения арбитров на матчи 21-го тура Первой лиги
01 марта
ОфициальноНазначены арбитры на матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги
29 февраля
СлухиЧлен ЭСК РФС Питана возглавил судейский комитет Федерации футбола Эквадора
28 февраля
СлухиКарасёв рассудит «Зенит» и «Спартак». Кукуян будет отвечать за работу VAR
28 февраля
СлухиС 19-го тура в РПЛ будет использоваться система с офсайдными линиями
28 февраля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
24 ноября 2023 в 23:50
На самом деле настолько фиолетово кто будут судьи. Единственный момент - это дама на ВАР. Просто очень хочется полагаться на её профессионализм. Мы же мужчины склонны прощать или сквозь пальцы пропускать косяки слабого пола. Так вот этого мне не хотелось бы))
Шуnя771
Шуnя771
24 ноября 2023 в 21:14
А что?

Карасев при желании судит ТОПово.
Capral
Capral
24 ноября 2023 в 16:20
Тренеру Акрона в дурке прогулы ставят. Истеричка!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
24 ноября 2023 в 15:15
Как ни новость, так вопрос о системе). Везде она и всюду.
Прав был тренер Акрона. Убеждаешься в этом каждый день.
ermak6848
ermak6848
24 ноября 2023 в 14:21
Спасибо Soccer.ru за информацию
112910415
112910415
24 ноября 2023 в 13:32
да здравствуют наши судьи !
они умеют судить объективно,
они это продемонстрируют
lotsman
lotsman
24 ноября 2023 в 13:25
И чтобы без всяких судейских скандалов, а то экспертная комиссия уже устала разборки проводить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 