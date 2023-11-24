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В РФС рассматривают возможность работы российских судей в Китае

24 ноября 2023, 20:39

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о возможной работе арбитров в других странах.

Планируем работу по направлению Китая, возможно, тоже заинтересует сотрудничество. Катар, Китай, Белоруссия, может быть, какие-то матчи, но у белорусов больше рассматриваем, чтобы они приехали к нам. Есть две интересные бригады — Алексей Кульбаков, вы видели, судил с Кубой, понятно, что уровень сопротивления не позволял себя продемонстрировать, но это арбитр элитного уровня ФИФА, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы он у нас тоже обслужил какие-то матчи.

Мы очень рады, что у нас появился путь международного сотрудничества, пока у нас есть сложности с назначением судей в УЕФА, мы ищем все возможности, чтобы наши арбитры имели международную практику. Из очевидных плюсов можно выделить то, что наши судьи смогут работать в декабре, когда закончится наш чемпионат. Кто-то уйдет в отпуск, а кто-то сможет поработать, заработать денег. Мы видим только в этом позитив — и в плане денег, и в плане высокого уровня соревнований Cаудовской Аравии.

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
24 ноября в 22:17
Всё , пи .......да китайскому футболу ! )))
drug01
drug01
24 ноября в 21:36
Надо больше делать обмена судей и игроков с Китаем
ABir
ABir
24 ноября в 21:30
Если повезет, то и Игру Роналду смогут увидеть и посудить
5w53v2mpad25
5w53v2mpad25
24 ноября в 20:44
Обмен опытом не помешает в период нашей изоляции
Гость
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