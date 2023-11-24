В РФС рассматривают возможность работы российских судей в Китае

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза ( РФС ) рассказал о возможной работе арбитров в других странах.

Планируем работу по направлению Китая, возможно, тоже заинтересует сотрудничество. Катар, Китай, Белоруссия, может быть, какие-то матчи, но у белорусов больше рассматриваем, чтобы они приехали к нам. Есть две интересные бригады — Алексей Кульбаков, вы видели, судил с Кубой, понятно, что уровень сопротивления не позволял себя продемонстрировать, но это арбитр элитного уровня ФИФА , поэтому мы заинтересованы в том, чтобы он у нас тоже обслужил какие-то матчи.