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Судья Цыганок верно не назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Сочи»

вчера, 20:26
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный арбитр матча 15-го тура РПЛ «Сочи» — «Рубин» Сергей Цыганок правильно не назначил пенальти в ворота казанской команды. Об этом сообщили на официальном сайте РФС:

1. Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Сочи» №14 Кирилла Кравцова на 53-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях данного игрока, сыгравшего в мяч в нормальной манере в единоборстве с игроком команды «Рубин» №44 Даку, комиссия не усмотрела элементов безрассудства, так как контакт со стопой соперника после игры в мяч игроком «Сочи» был неизбежным и он не являлся безрассудным. В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Рубин» на 81-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Рубин» №15 Игоря Вуячича с шеей игрока атакующей команды «Сочи» №3 Ваньи Дркушича, по мнению всех членов комиссии, не являлся наказуемым, так как руки защитника при выпрыгивании вверх двигались естественно, и с его стороны не было дополнительного движения рукой в сторону соперника. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:20
Безрассудно в футболе играть нельзя. Это всем понятно.Только долго рассматривали, аж 10 дней прошло.
Интерес
Интерес
вчера в 21:07
Материли мы слегла удалого Цыганка,
а тот самый Цыганок оказался молоток...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:38
На следующем заседании ЭСК вынесет решение какое наказание или поощрение заслуживает судья Цыганок.
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