В «Оренбурге» недовольны работой судей на матче против «Ахмата»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказал недовольство по поводу работы главного судьи Артёма Любимова в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата».

По такой игре мы потеряли два очка. Мы выглядели лучше в отрезке после нашего гола и до того, как пропустили. Результатом недовольны, должны были побеждать.