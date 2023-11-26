В «Оренбурге» недовольны работой судей на матче против «Ахмата»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказал недовольство по поводу работы главного судьи Артёма Любимова в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата».
По такой игре мы потеряли два очка. Мы выглядели лучше в отрезке после нашего гола и до того, как пропустили. Результатом недовольны, должны были побеждать.
По пенальти у нас вопросов нет. Он был. В остальном его работой мы недовольны. Во всех спорных ситуациях фолы назначались только в одну сторону. Это не понятно. Мы уже устали обращаться в ЭСК РФС. В этот раз этого делать не будем.