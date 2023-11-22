Гризманн раскритиковал УЕФА

1700638596

вчера, 10:36

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции раскритиковал УЕФА из-за спорного решения в матче отбора к Евро-2024 против Греции (2:2).

У УЕФА много денег, а они не могут сделать всё так, чтобы мы знали, есть гол или нет. Если они хотят, чтобы мы проводили много матчей, мы должны попросить у них больше технологий.

На 90-й минуте встречи мяч попал в обе штанги и, казалось, пересёк линию ворот греков, но судья, ссылаясь на отсутствие системы контроля за линией ворот и на недостаточно чёткий стоп-кард при видеоповторе, принял решение в пользу «эллинов».

Ранее Гризманн установил достижение среди игроков европейских сборных.