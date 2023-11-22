Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоОтбор ЧЕ-2024

Гризманн раскритиковал УЕФА

вчера, 10:36
ГрецияЛоготип футбольный клуб Греция2 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн раскритиковал УЕФА из-за спорного решения в матче отбора к Евро-2024 против Греции (2:2).

У УЕФА много денег, а они не могут сделать всё так, чтобы мы знали, есть гол или нет. Если они хотят, чтобы мы проводили много матчей, мы должны попросить у них больше технологий.

На 90-й минуте встречи мяч попал в обе штанги и, казалось, пересёк линию ворот греков, но судья, ссылаясь на отсутствие системы контроля за линией ворот и на недостаточно чёткий стоп-кард при видеоповторе, принял решение в пользу «эллинов».

Гризманн раскритиковал УЕФА

Ранее Гризманн установил достижение среди игроков европейских сборных.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСудья Цыганок верно не назначил пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Сочи»
21 ноября
Сергей Карасёв может обслужить матч в чемпионате Саудовской Аравии
21 ноября
ОфициальноАрбитры из Беларуси рассудят товарищеский матч России и Кубы
17 ноября
Сергей Иванов рассказал, как отработал в Саудовской Аравии
15 ноября
В Белорусской федерации рассказали, каких арбитров отправят работать в РПЛ
12 ноября
ОфициальноЭСК РФС: «Гол Соболева в ворота „Краснодара“ был отменён правильно»
11 ноября
Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 03:08
Это матчи сборных, лично для меня решал, как и для любого болельщика и даже для французов, которые хотели закончить отбор не потеряв очки за много лет
112910415
112910415
вчера в 12:53
критика справедлива и уместна
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:40
Ой да ладно, матч ничего не решал. Бывали ошибки намного серьезнее
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:37
Имеет право... заслужил своим вкладом в футбольное сообщество...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 