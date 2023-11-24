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На матче ЦСКА — «Динамо» протестируют систему офсайдных линий

24 ноября 2023, 20:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Система офсайдных линий будет протестирована на матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

На матче ЦСКА — «Динамо» будет первый официальный тест офсайдных линий. Приедут сотрудники РПЛ, китайская сторона, будем тестировать, смотреть. Надеюсь, что обновление хорошо зайдёт, можно будет двинуться в сторону официального использования для каких-то следующих туров. Всё будет зависеть от завтрашней игры, после матча сотрудники РПЛ дадут оценку этому событию.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
24 ноября в 20:53
Неужели дождались и споры с определением офсайда в РПЛ навсегда останутся в прошлом? Но наверное не стоит рассчитывать, что судейские скандалы на этом навсегда исчезнут из нашего футбола, ведь ещё остаётся множество игровых ситуаций, которые судьи трактуют по своему, потому что они так видят. И как нельзя добиться всего идеального в жизни, так и наверное нельзя добиться идеального судейства, а все эти конфликты и разногласия только подогревают интерес к футболу, за что его и любят миллионы болельщиков на планете. Болейте за своих, а не против чужих!
8zepnaxgeqpz
8zepnaxgeqpz
24 ноября в 20:26, ред.
Долго ждали этого, будет меньше споров
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
24 ноября в 20:24
Наконец то, давно пора было, Удачного тестирования.
Гость
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