На матче ЦСКА — «Динамо» протестируют систему офсайдных линий

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24 ноября 2023, 20:12

Система офсайдных линий будет протестирована на матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза ( РФС ) .