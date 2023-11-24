На матче ЦСКА — «Динамо» протестируют систему офсайдных линий

Система офсайдных линий будет протестирована на матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.
На матче ЦСКА — «Динамо» будет первый официальный тест офсайдных линий. Приедут сотрудники РПЛ, китайская сторона, будем тестировать, смотреть. Надеюсь, что обновление хорошо зайдёт, можно будет двинуться в сторону официального использования для каких-то следующих туров. Всё будет зависеть от завтрашней игры, после матча сотрудники РПЛ дадут оценку этому событию.