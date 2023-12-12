Стало известно, когда «Динамо» начнёт подготовку ко второй части сезона

1702386860

вчера, 16:14

11 января московское «Динамо» выйдет из отпуска. 12 января футболисты пройдут медицинское обследование и на следующий день улетят в Катар.

Первый сбор продлится с 13 по 25 января, второй — с 31 января по 13 февраля и третий — с 16 по 25 февраля.