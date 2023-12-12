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Стало известно, когда «Динамо» начнёт подготовку ко второй части сезона

вчера, 16:14

11 января московское «Динамо» выйдет из отпуска. 12 января футболисты пройдут медицинское обследование и на следующий день улетят в Катар.

Первый сбор продлится с 13 по 25 января, второй — с 31 января по 13 февраля и третий — с 16 по 25 февраля.

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Динамо М
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
баск
баск
вчера в 18:11
Зимний Катар для тренировок это хорошо конечно, только вот играть там
не с кем, местные в январе какими-то своими делами заняты.
А жаль, некоторые катарские клубы очень даже подошли бы..

Вот если только ПСЖ прилетит ненадолго, у них там база и как раз двухнедельное окошко после 18 тура.
Было бы здорово сгонять товарнячок с ними, хотя бы со вторым составом..)
ДСА
ДСА
вчера в 17:29
Везёт некоторым - полноценный отдых с зарплатой.
Гость
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