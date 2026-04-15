Промоутер подал в суд на Месси и Ассоциацию футбола Аргентины

Компания VID, базирующаяся в Майами и занимающаяся организацией масштабных музыкальных и спортивных мероприятий, 14 апреля подала иск против нападающего и Ассоциации футбола Аргентины ( AFA ), сообщает TMZ Sports со ссылкой на судебные документы.

Их обвиняют в мошенничестве и нарушении контракта, заявляя, что это привело к потере миллионов долларов.

В августе, по словам VID, они заключили сделку и в итоге заплатили AFA 7 миллионов долларов за эксклюзивные права на два товарищеских матча, запланированных на октябрь — с Венесуэлой и Пуэрто-Рико. Форвард не вышел на поле в первой встрече, но принял участие во второй, отыграв её полностью.

Утверждается, что Месси по контракту был обязан отыграть не менее 30 минут в каждом поединке, если только не будет травмирован. Как сообщили в VID, Лионель отказался от своих обязательств, решив не играть в первом матче, а вместо этого смотрел игру со своей семьёй из VIP-ложи. Вдобавок ко всему, промоутер утверждает, что оплатил расходы.

В компании заявили, что футболист не был травмирован, отмечая, что знают это, потому что форвард вышел на поле уже на следующий день в составе «Интер Майами», забив два гола и сделав результативную передачу.

Промоутер утверждает, что второй товарищеский матч, состоявшийся всего через несколько дней, также прошёл не по плану. Согласно иску, организация была вынуждена перенести игру из Чикаго на небольшую арену в Форт-Лодердейле из-за беспорядков, что привело к убыткам в размере более миллиона долларов.

После этого, как отметили в VID, AFA пообещала исправить ситуацию в будущих играх с Китаем в 2026 году, но эти планы так и не были реализованы.

Компания хочет получить компенсацию, а также небольшую сумму сверх этого.