Суды

Промоутер подал в суд на Месси и Ассоциацию футбола Аргентины

сегодня, 20:41

Компания VID, базирующаяся в Майами и занимающаяся организацией масштабных музыкальных и спортивных мероприятий, 14 апреля подала иск против нападающего Лионеля Месси и Ассоциации футбола Аргентины (AFA), сообщает TMZ Sports со ссылкой на судебные документы.

Их обвиняют в мошенничестве и нарушении контракта, заявляя, что это привело к потере миллионов долларов.

В августе, по словам VID, они заключили сделку и в итоге заплатили AFA 7 миллионов долларов за эксклюзивные права на два товарищеских матча, запланированных на октябрь — с Венесуэлой и Пуэрто-Рико. Форвард не вышел на поле в первой встрече, но принял участие во второй, отыграв её полностью.

Утверждается, что Месси по контракту был обязан отыграть не менее 30 минут в каждом поединке, если только не будет травмирован. Как сообщили в VID, Лионель отказался от своих обязательств, решив не играть в первом матче, а вместо этого смотрел игру со своей семьёй из VIP-ложи. Вдобавок ко всему, промоутер утверждает, что оплатил расходы.

В компании заявили, что футболист не был травмирован, отмечая, что знают это, потому что форвард вышел на поле уже на следующий день в составе «Интер Майами», забив два гола и сделав результативную передачу.

Промоутер утверждает, что второй товарищеский матч, состоявшийся всего через несколько дней, также прошёл не по плану. Согласно иску, организация была вынуждена перенести игру из Чикаго на небольшую арену в Форт-Лодердейле из-за беспорядков, что привело к убыткам в размере более миллиона долларов.

После этого, как отметили в VID, AFA пообещала исправить ситуацию в будущих играх с Китаем в 2026 году, но эти планы так и не были реализованы.

Компания хочет получить компенсацию, а также небольшую сумму сверх этого.

Суд по делу о смерти Марадоны возобновился в Аргентине
Сегодня, 11:41
Хамес Родригес оправдан по делу об уклонении от налогов в Испании
13 апреля
Официально«Ботафого» подал в суд на «Лион» из-за долга
05 апреля
Смолов о прекращении дела: «Спасибо суду, что разобрались в ситуации»
03 апреля
Уголовное дело в отношении Смолова прекратили по причине примирения сторон
03 апреля
Заседание по делу Смолова перенесено на пятницу
01 апреля
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:10
Мне конечно врачи советуют больше положительных эмоций, но второй день подряд такой ржач- кто же это выдержит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Маэстро- за такой позитив!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:04
Думаю, что Месси тоже мало что в этом понимает)...но не по причине того что он с этим не сталкивался, просто плохо в школе учился и туповат по природе)...у него наверняка целая команда юристов над этим работает...разгребает его косяки)...
Шишанутый
сегодня в 21:01
Хитрый арг хотел всех надуть но теперь раз платится за мошенечество!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:00
Я конечно мало в этом понимаю, БОГ миловал, никогда с подобным не сталкивался. Но думаю, для пистона- приятного мало...
Мало ему было конфликта с аэрофлотом, когда он запретил самолетам летать над его домом, так теперь еще один скандал. Вчера тренера уволил. Весело человек живет.................................)))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:55, ред.
Ну здесь тюрьмой не пахнет как с налогами было в Испании...но...есть два ключевых фактора при возможном удовлетворении иска...
Пробитие корпоративной защиты: Обвинение в мошенничестве позволяет истцу требовать компенсацию лично с Месси, а не только с AFA как организации...
Репутационный риск: Признание судом факта мошенничества может привести к разрыву спонсорских контрактов, где есть пункты о "моральном облике" (moral clauses)...
Capral
Capral
сегодня в 20:50
Ну и ну. Интересно, чем всё кончится...
md3y4tefxchy
md3y4tefxchy
сегодня в 20:49
О как.... скупердяи решили срубить бабла... не получится у них ничего.
Гость
