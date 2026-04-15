«Динамо» обратилось в ЭСК из-за эпизода с Пальцевым в матче с «Краснодаром»

Экспертно‑судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС рассмотрит обращение московского «Динамо» по неудалению защитника «Краснодара» в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0). Об этом сообщили в пресс‑службе РФС .

В конце первого тайма главный арбитр Иван Абросимов показал красную карточку Пальцеву, однако после вмешательства VAR и просмотра видеоповтора отменил решение и вынес игроку предупреждение.

Ответная игра пройдёт в Краснодаре 7 мая.