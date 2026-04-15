24 апреля пройдёт встреча Минспорта с РФС, РПЛ и клубами

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что встреча с руководством РФС, РПЛ и футбольных клубов премьер‑лиги пройдёт 24 апреля.
13 апреля был опубликован проект Минспорта об изменении лимита на легионеров в РПЛ на сезон‑2026/27. Согласно документу, клубы будут иметь право вносить не более 12 легионеров в заявку и выпускать максимум семь иностранцев одновременно на поле. На данный момент в РПЛ действует правило «13+8».
Мы регулярно проводим встречи с руководством федераций по видам спорта и других спортивных организаций. Руководство РФС, РПЛ и клубов, входящих в лигу, мы пригласили в Минспорт 24 апреля. Встреча будет посвящена тому, как далее развивать и совершенствовать наш главный национальный турнир по футболу и в целом этот вид спорта.