24 апреля пройдёт встреча Минспорта с РФС, РПЛ и клубами

сегодня, 19:59

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что встреча с руководством РФС, РПЛ и футбольных клубов премьер‑лиги пройдёт 24 апреля.

13 апреля был опубликован проект Минспорта об изменении лимита на легионеров в РПЛ на сезон‑2026/27. Согласно документу, клубы будут иметь право вносить не более 12 легионеров в заявку и выпускать максимум семь иностранцев одновременно на поле. На данный момент в РПЛ действует правило «13+8».

Мы регулярно проводим встречи с руководством федераций по видам спорта и других спортивных организаций. Руководство РФС, РПЛ и клубов, входящих в лигу, мы пригласили в Минспорт 24 апреля. Встреча будет посвящена тому, как далее развивать и совершенствовать наш главный национальный турнир по футболу и в целом этот вид спорта.

Глава РПЛ о проекте лимита: «Министерство спорта учитывает интересы клубов»
Сегодня, 19:17
Президент «Наполи» поделился идеями о серьёзных изменениях правил футбола
Вчера, 19:51
Министр спорта РФ: «Новый лимит повысит спрос на российских игроков»
13 апреля
Минспорт опубликовал проект нового лимита на легионеров в РПЛ
13 апреля
В РПЛ впервые применили правило 8 секунд для вратарей
04 апреля
Кубок Африки расширят до 28 команд
29 марта
Брулин
Брулин
сегодня в 21:18
Вначале лимит делают, потом разговоры разговаривать хотят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:05
Министр хочет лично услышать ...от клубов...."Как же давно мы ждали ужесточения лимита, сил нет больше этими иностранцами играть"......
particular
particular
сегодня в 20:05
Миша будет требовать зрелищ, а РПЛ с клубами будут просить хлеба :)
