24 апреля пройдёт встреча Минспорта с РФС, РПЛ и клубами

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что встреча с руководством РФС , РПЛ и футбольных клубов премьер‑лиги пройдёт 24 апреля.

13 апреля был опубликован проект Минспорта об изменении лимита на легионеров в РПЛ на сезон‑2026/27. Согласно документу, клубы будут иметь право вносить не более 12 легионеров в заявку и выпускать максимум семь иностранцев одновременно на поле. На данный момент в РПЛ действует правило «13+8».