«Зенит» интересуется форвардом из Турции

«Зенит» интересуется 22-летним Эренчаном Ярдимчи, сообщает Nexus Sports.
Турецкий нападающий выступает за «Пендикспор».
В нынешнем сезоне игрок забил 6 голов и отадал 1 ассист в 19 матчах
«Зенит» интересуется 22-летним Эренчаном Ярдимчи, сообщает Nexus Sports.
Турецкий нападающий выступает за «Пендикспор».
В нынешнем сезоне игрок забил 6 голов и отадал 1 ассист в 19 матчах
Господину Медведеву сказали что транспортное окно закрывается только на полгода...а не на 12 лет ???
Господину Медведеву сказали что транспортное окно закрывается только на полгода...а не на 12 лет ???