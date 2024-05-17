Новый тренер увидит «Спартак» в деле, кульминация чемпионской гонки. 29-й тур РПЛ – жара

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вчера, 10:16

«Динамо» может снять все вопросы.

«Динамо» – «Крылья Советов»

- «Бело-голубые» — народная команда на ближайшие два тура. Появилась возможность прервать гегемонию «Зенита», тем более этому способствуют сами питерцы своей серией без побед. А вот «Динамо» показывает черты «Байера». Победная серия в чемпионате уже пять матчей, причём уже две игры подряд они вытаскивают в концовке – и с «Сочи», и с «Балтикой» помогли голы Нгамалё. На 90+5-й и 90+9-й минутах. Фора – 2 балла, терять очки никак нельзя.

- Поэтому на выезде «Крыльям» будет крайне сложно – все в Москве заряжены сотворить футбольное чудо. А самарцы спокойно приближаются к финишу. Нет борьбы за выживание, команда почти повторила лучший свой результат после возвращения из Первой лиги (8-е место и 41 балл в сезоне-21/22). И даже одна победа в последних пяти турах – не так страшно.

«Локомотив» – «Факел»

- При небоеспособном «Краснодаре» есть реальный шанс зацепиться за медали – и «Локомотив» будет бороться до последнего. Этому способствует и календарь, и форма Глушенкова – Максим оформил ассистентский дубль в матче с «Оренбургом».

- Соперник участника медальной гонки – участник гонки за выживание. Причём даже более напряжённой. В ней участвуют команды с 11-го по 15-е место, сразу у четырех из них – 29 очков в активе. Пока «Урал» и «Оренбург» буду очно определять, кто вырвется из зоны стыков, «Факелу» предстоит более тяжёлая задача – играть с грандом в гостях. При этом с марта воронежцы забыли, как побеждать.

«Сочи» – «Краснодар»

- Южное дерби не радует интригующим сюжетом, вопрос только один – оставит ли «Краснодар» «Динамо» с «Зенитом» наедине. С «Сочи» всё ясно – команда готовится к возвращению в Первую лигу, 6 очков за 2 тура им никто не даст отыграть. Злость «леопарды» выместили на «Пари НН» — 6:1. Теперь попробуют что-то показать против недавнего лидера чемпионата.

- «Быки» ближе к вылету из топ-3, чем к медалям или борьбе с «Динамо» и «Зенитом». Команда самоустранилась, набрала одно очко в последних трех турах. И не сказать, что против сочинцев у «горожан» будет игровое преимущество.

«Урал» – «Оренбург»

- Ключевой матч в развитии гонки за выживание. Её кульминация для двух из участников. «Шмелям» на финишной прямой помогает календарь – в последних четырех турах команда играет с прямыми конкурентами (не считая ЦСКА ). До этого удалось зацепить ничьи с «Сочи» и «Рубином» (лучше бы победы, но что есть, то есть). После – победа над «Балтикой» (2:1), ничья с «Факелом» (0:0).

- А южноуральцы идут скорее по нисходящей. Загнали себя в такую ситуацию сами – ещё в середине апреля позиции были куда крепче. Только после победы над «Пари НН» «Оренбург» выиграл один матч чемпионата из пяти. А потому и выезд в Екатеринбург будет тяжелейший.

«Спартак» – «Рубин»

- Опять фокус смещается к непосредственно спортивной составляющей. Но на этот раз с положительной точки зрения. У «Спартака» новый тренер – Деян Станкович. Правда, к работе он приступит только летом – пока у руля остаётся Слишкович. В любом случае нужно реабилитироваться за вылет из Кубка от «Балтики» — в клубе рассчитывали спасти сезон этим турниром.

- Рашиду Рахимову нужно успокоить тряску относительно тренерского вопроса в «Рубине». Он и так продуктивно работает в Казани – удержал команду в РПЛ , вывел в топ-10 в первый же сезон после возвращения, выдал победу над «Зенитом». Но почему-то ходят инсайды о приходе Владимира Федотова.

«Ростов» – «Балтика»

- Усталость взяла своё. На определённом отрезке в ростовчан действительно поверили – ждали их даже не в топ-5, а в борьбе за топ-3. Настолько убедительны были они по весне. До наступления мая. Вылет из кубка и два поражения в чемпионате снимают турнирные вопросы для южан – они доигрывают сезон.

- С калининградцами происходит что-то невообразимое. В РПЛ они тонут, проиграв прямому конкуренту (1:2 от «Урала») и потенциальному чемпиону (2:3 от «Динамо»). Но от этого они абстрагируются Кубком. Там у клуба всё хорошо – выбивают топ-клубы, прошли в финал. Со «Спартаком» никто на балтийцев не ставил – в итоге 1:0. Может, в клубе просто приняли вылет как факт?

«Ахмат» – «Зенит»

- Болеть за грозненцев будут наравне с «Динамо» — их успех дома и победа москвичей будет означать долгожданную смену чемпиона России. И нынешний «Ахмат» может помочь «бело-голубым» — вот уже в пяти матчах они вообще не теряют очки. С другой стороны, такая серия настораживает – пора бы ей закончиться.

- С другой стороны, «Зениту» дома-то играть тяжело – 0 голов в основное время в двух недавних матчах с ЦСКА . 0 с «Рубином». 0 побед в последних шести матчах. И всего два гола на этом отрезке. Возможно, сказывается и усталость, и неопытность именно в упорной чемпионской гонке, когда результат даётся не классом, а характером.

«Пари НН» – ЦСКА

- Ещё одна команда, которая ужасная по весне. Нижегородцы были оборонительной машиной – но с апреля нагоняют норму по пропущенным. В каждом матче (за исключением игры со «Спартаком») соперник забивает по 3-4 мяча. «Динамо», «Ахмат» и «Сочи» вообще оформляли разгромы. Наравне с «Факелом» «Пари НН» с такой игрой рискует провалиться в стыки – а то и в зону прямого вылета.