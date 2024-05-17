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Новый тренер увидит «Спартак» в деле, кульминация чемпионской гонки. 29-й тур РПЛ – жара

вчера, 10:16
ФК «Динамо»

«Динамо» может снять все вопросы.

«Динамо» – «Крылья Советов»

- «Бело-голубые» — народная команда на ближайшие два тура. Появилась возможность прервать гегемонию «Зенита», тем более этому способствуют сами питерцы своей серией без побед. А вот «Динамо» показывает черты «Байера». Победная серия в чемпионате уже пять матчей, причём уже две игры подряд они вытаскивают в концовке – и с «Сочи», и с «Балтикой» помогли голы Нгамалё. На 90+5-й и 90+9-й минутах. Фора – 2 балла, терять очки никак нельзя.

- Поэтому на выезде «Крыльям» будет крайне сложно – все в Москве заряжены сотворить футбольное чудо. А самарцы спокойно приближаются к финишу. Нет борьбы за выживание, команда почти повторила лучший свой результат после возвращения из Первой лиги (8-е место и 41 балл в сезоне-21/22). И даже одна победа в последних пяти турах – не так страшно.

«Локомотив» – «Факел»

- При небоеспособном «Краснодаре» есть реальный шанс зацепиться за медали – и «Локомотив» будет бороться до последнего. Этому способствует и календарь, и форма Глушенкова – Максим оформил ассистентский дубль в матче с «Оренбургом».

- Соперник участника медальной гонки – участник гонки за выживание. Причём даже более напряжённой. В ней участвуют команды с 11-го по 15-е место, сразу у четырех из них – 29 очков в активе. Пока «Урал» и «Оренбург» буду очно определять, кто вырвется из зоны стыков, «Факелу» предстоит более тяжёлая задача – играть с грандом в гостях. При этом с марта воронежцы забыли, как побеждать.

«Сочи» – «Краснодар»

- Южное дерби не радует интригующим сюжетом, вопрос только один – оставит ли «Краснодар» «Динамо» с «Зенитом» наедине. С «Сочи» всё ясно – команда готовится к возвращению в Первую лигу, 6 очков за 2 тура им никто не даст отыграть. Злость «леопарды» выместили на «Пари НН» — 6:1. Теперь попробуют что-то показать против недавнего лидера чемпионата.

- «Быки» ближе к вылету из топ-3, чем к медалям или борьбе с «Динамо» и «Зенитом». Команда самоустранилась, набрала одно очко в последних трех турах. И не сказать, что против сочинцев у «горожан» будет игровое преимущество.

«Урал» – «Оренбург»

- Ключевой матч в развитии гонки за выживание. Её кульминация для двух из участников. «Шмелям» на финишной прямой помогает календарь – в последних четырех турах команда играет с прямыми конкурентами (не считая ЦСКА). До этого удалось зацепить ничьи с «Сочи» и «Рубином» (лучше бы победы, но что есть, то есть). После – победа над «Балтикой» (2:1), ничья с «Факелом» (0:0).

- А южноуральцы идут скорее по нисходящей. Загнали себя в такую ситуацию сами – ещё в середине апреля позиции были куда крепче. Только после победы над «Пари НН» «Оренбург» выиграл один матч чемпионата из пяти. А потому и выезд в Екатеринбург будет тяжелейший.

«Спартак» – «Рубин»

- Опять фокус смещается к непосредственно спортивной составляющей. Но на этот раз с положительной точки зрения. У «Спартака» новый тренер – Деян Станкович. Правда, к работе он приступит только летом – пока у руля остаётся Слишкович. В любом случае нужно реабилитироваться за вылет из Кубка от «Балтики» — в клубе рассчитывали спасти сезон этим турниром.

- Рашиду Рахимову нужно успокоить тряску относительно тренерского вопроса в «Рубине». Он и так продуктивно работает в Казани – удержал команду в РПЛ, вывел в топ-10 в первый же сезон после возвращения, выдал победу над «Зенитом». Но почему-то ходят инсайды о приходе Владимира Федотова.

«Ростов» – «Балтика»

- Усталость взяла своё. На определённом отрезке в ростовчан действительно поверили – ждали их даже не в топ-5, а в борьбе за топ-3. Настолько убедительны были они по весне. До наступления мая. Вылет из кубка и два поражения в чемпионате снимают турнирные вопросы для южан – они доигрывают сезон.

- С калининградцами происходит что-то невообразимое. В РПЛ они тонут, проиграв прямому конкуренту (1:2 от «Урала») и потенциальному чемпиону (2:3 от «Динамо»). Но от этого они абстрагируются Кубком. Там у клуба всё хорошо – выбивают топ-клубы, прошли в финал. Со «Спартаком» никто на балтийцев не ставил – в итоге 1:0. Может, в клубе просто приняли вылет как факт?

«Ахмат» – «Зенит»

- Болеть за грозненцев будут наравне с «Динамо» — их успех дома и победа москвичей будет означать долгожданную смену чемпиона России. И нынешний «Ахмат» может помочь «бело-голубым» — вот уже в пяти матчах они вообще не теряют очки. С другой стороны, такая серия настораживает – пора бы ей закончиться.

- С другой стороны, «Зениту» дома-то играть тяжело – 0 голов в основное время в двух недавних матчах с ЦСКА. 0 с «Рубином». 0 побед в последних шести матчах. И всего два гола на этом отрезке. Возможно, сказывается и усталость, и неопытность именно в упорной чемпионской гонке, когда результат даётся не классом, а характером.

«Пари НН» – ЦСКА

- Ещё одна команда, которая ужасная по весне. Нижегородцы были оборонительной машиной – но с апреля нагоняют норму по пропущенным. В каждом матче (за исключением игры со «Спартаком») соперник забивает по 3-4 мяча. «Динамо», «Ахмат» и «Сочи» вообще оформляли разгромы. Наравне с «Факелом» «Пари НН» с такой игрой рискует провалиться в стыки – а то и в зону прямого вылета.

- ЦСКА проваливает концовку – разрушились надежды даже на Кубок (проиграли «Зениту» по пенальти). Небольшой повод для радости – помогли соседям, обыграв тех же петербуржцев за четыре дня до кубковой встречи. Теперь – доигрывать. И решать, что делать с Федотовым. По слухам, будет расставание, хотя на деле проблема – в ужасной селекции.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:48
В духе этого чемпионата, было бы поражение Динамо от КС, ничьи Зенита и Краснодара с Ахматом и Сочи)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:36
Не могу утверждать,сужу по пабликам в соцсетях
valt134
valt134 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:43
Посмотрим. Раз в году и палка стреляет.
pomor45
pomor45 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:37
Сценарий трагикомедии с кратким названием "РПЛ"
pomor45
pomor45 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 17:25
Отличный вариант, но не для Мусаева.
pomor45
pomor45 ответ 29081985 (раскрыть)
вчера в 17:23
С кайзеровским юмором.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:22
Эта фраза звучит, как клиф на час в в арабской сказке «Сон наяву, или Калиф на час» из знаменитого сборника «Тысяча и одна ночь».
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 17:11
Застарелые внутренние ощущения - это менталитет и поделать с ним ничего нельзя .... и не надо. Умом Россию не понять ... и т.д. Тютчев уже всё сказал.
pomor45
pomor45
вчера в 17:06
... тем более этому способствуют сами питерцы своей серией без побед.
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Не способствуют, а прямо-таки добиваются этого.

... все в Москве заряжены сотворить футбольное чудо.
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Чудо уже совершили в Питере, в Москве осталось только его оформить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:22
«Бело-голубые» — народная команда на ближайшие 2 тура
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1379229/dinamo-krylya-sovetov 17.05.2024
Эта фраза свидетельство того, что народ болеет против Зенита.
Газпром все надоел.
29081985
29081985
вчера в 14:16
(Динамо» показывает черты «Байера». ) автор с юмором оказывается)
valt134
valt134
вчера в 14:07
С удовольствием. Две победы Краснодара и одна ничья Зенита делают Краснодар чемпионом.
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вчера в 13:12
Динамо вытянут на первое место.
xgsvujgbd8zc
xgsvujgbd8zc
вчера в 13:11
Победы Крыльям Советов и Сочи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:06
Динамо 3-1 Крылья Советов.
храктер у команды ДМ есть.
как они в 27 и 28 турах на последних секундах победили своих соперников,
что это, как не чемпионский стержень.
а еще одержали вверх над прямым конкурентом - Зенитом.
так что Динамо выгрызут Крылья.
Локомотив 2-0 Факел.
ж.дорожники хотят быть выше в таблице. Факел не помешает.
Сочи 2-3 Краснодар.
наконец быки опомнятся, и включатся в чемпионскую гонку.
Возможно, все решится в очной встрече Краснодар-Динамо.
а пока Сочи должны обыграть. Прошла черная полоса.
Победа в этом матче банально даст Краснодарцам гигантский перевес.
Урал 2-0 Оренбург
Данной игры будет давить морально на игроков этих клубов.
и Урал победит.
Спартак 2-2 Рубин.
У Спартака новый тренер. Возможно. в летом Рубин возглавит новый тренер.
Обе команды потеряют очки.
Ростов 1-1 Балтика.
Просто не хотел рассматривать другие сценарии.
Пари НН 0-3 ЦСКА
С таким аморфным букмекерской командой это будет нетрудно.
Победа, посвященная Торопу! Здоровью парню!
Ахмат 2-1 Зенит.
Питер не выиграет. Автоматический вылет из борьбы за первое место.
И убитый морально Зенит уже не сможет что то сделать и будет окончательно добит на Лужниках Балтикой в Суперфинале Кубка России.
qqtxdur657s3
qqtxdur657s3 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 12:56
А распишите чуток, если не сложно, с удовольствием бы ознакомился.
valt134
valt134
вчера в 12:46
Похоже, автор совсем не углубляется и не знает реальных дел в таблице чемпионата. Успех Ахмата и Динамо, по его словам, делают Динамо чемпионом… Пол Краснодар забыли!!! Ну неужели так трудно за 2 тура до окончания чемпионата просчитать все варианты?
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:52
Весьма интересен матч в Грозном. Посмотрим настолько ли замечательна форма хозяев и настолько ли всё всё так плохо у гостей , что их уже многие "вычеркнули" из чемпионской гонки...
Интерес
Интерес
вчера в 10:24
Чем ближе к финишу,тем больше неразберихи,и этот тур может так перекроить таблицу(со скрытыми перспективами,а не визуально),что получается,что ни одного проходного матча нет.А по итогам,как водится,"кто кого купил","судьи продажные","чемпионат никакой" и прочие атрибуты застарелого внутреннего ощущения собственной вторичности-частной,или всеобщей.
Гость
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