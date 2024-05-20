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«Ливерпуль» объявил о назначении Арне Слота на должность тренера клуба

вчера, 19:11

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о назначении Арне Слота на должность главного тренера клуба.

Голландский специалист приступит к работе 1 июня этого года. Детали контракта со Слотом не разглашаются.

«Ливерпуль» объявил о назначении Арне Слота на должность тренера клуба

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:49
Интересно как примет его команда !
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:26
Нее... На этом снимке, чем то на "Крепкого орешка" похож - так, что соперникам "Ливера" пора начинать "напрягаться"...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:02
Ещё один клуб с игроками на 1 млрд на откуп голландцу.....)))
По фото так двоюродный брат Тен Хага.......может и аферист такой же...
Grizly88
Grizly88 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:37
О весело конечно будет
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:14
Не помню кто и когда сказал , но это очень хорошо подходит к Стивену! Не каждый выдающийся игрок , становится выдающимся тренером!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:05
в Шотландии у Джеррарда все получилось.
и даже лучше чем ожидал.
Да, не каждый молодой тренер сможет чего то добиться в АПЛ.
Провал в Бирмингеме был ожидаем.
Но ведь можно было в Германии начать с чистого листа.
Звали в Менхенгладбах.
Но раз его выбор - саудовская лига, ок.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:02
Каждому своё ... кто-то выбирает профессиональный рост и развитие как тренера. ну а кто-то бабло. Это его выбор!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ y3wqcn5k42pg (раскрыть)
вчера в 19:52
А кого надо было после Колппа?
Стиви Джеррарда то ли?)))
Да, у Слота может не получиться, но звать Джеррарда только потому что он клубная легенда - это не бизнес-подход.
Кстати, именно в Бирмингеме Джеррард себе кол осиновый по самое основание вогнал. Отмыться от арабских денег можно, а вот закрыть глаза на то, что сменивший в Вилле Стивена
испанец Унаи вывел эту команду с абсолютно теми же ресурсами в ЛЧ.
Его отъезд в Аравию показал что для него на первом месте стоит не профессиональный рост и развитие как тренера, а бабло.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:42
Еще один лысый подъехал в АПЛ!)) Посмотрим на его работу в Ливере, надеюсь будет весело)))
y3wqcn5k42pg
y3wqcn5k42pg
вчера в 19:32
Неожиданный выбор, вроде бы о нем не упоминали.
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