«Ливерпуль» объявил о назначении Арне Слота на должность тренера клуба

Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о назначении Арне Слота на должность главного тренера клуба.
Голландский специалист приступит к работе 1 июня этого года. Детали контракта со Слотом не разглашаются.
Пресс-служба «Ливерпуля» объявила о назначении Арне Слота на должность главного тренера клуба.
Голландский специалист приступит к работе 1 июня этого года. Детали контракта со Слотом не разглашаются.
Стиви Джеррарда то ли?)))
Да, у Слота может не получиться, но звать Джеррарда только потому что он клубная легенда - это не бизнес-подход.
Кстати, именно в Бирмингеме Джеррард себе кол осиновый по самое основание вогнал. Отмыться от арабских денег можно, а вот закрыть глаза на то, что сменивший в Вилле Стивена
испанец Унаи вывел эту команду с абсолютно теми же ресурсами в ЛЧ.
Его отъезд в Аравию показал что для него на первом месте стоит не профессиональный рост и развитие как тренера, а бабло.
Стиви Джеррарда то ли?)))
Да, у Слота может не получиться, но звать Джеррарда только потому что он клубная легенда - это не бизнес-подход.
Кстати, именно в Бирмингеме Джеррард себе кол осиновый по самое основание вогнал. Отмыться от арабских денег можно, а вот закрыть глаза на то, что сменивший в Вилле Стивена
испанец Унаи вывел эту команду с абсолютно теми же ресурсами в ЛЧ.
Его отъезд в Аравию показал что для него на первом месте стоит не профессиональный рост и развитие как тренера, а бабло.