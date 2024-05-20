Ушли из «Арсенала» – сняли проклятие. Джака присоединился к известным чемпионам

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вчера, 18:54

Важно покинуть «канониров», чтобы стать первым.

Двадцать лет «Арсенал» без чемпионского звания, хотя дважды едва не укусили локоть. Артета подобрался близко, вчера даже подготовили футболки и праздничную арку. Была репетиция вручения медалей, стандартная процедура. Надеялись на «Вест Хэм», но соседи подвели, проиграли «Манчестер Сити». Впрочем, «Арсенал» потерял титул намного раньше, винить могут только себя. Сезон достойный, отрыв между лидерами часто был минимальным. Но только за крутой футбол трофеями не награждают. Как тут не вспомнить, что Гранит Джака, отдавший «Арсеналу» семь лет жизни, умудрился стать чемпионом сразу после отъезда из Лондона?

Гранит Джака – чемпион с «Байером»

Ключевой полузащитник команды Алонсо, списанный Артетой. Микель помог старому знакомому, ведь Хаби знает с детства. Джака пригодился «Байеру» и ждет финалы Лиги Европы и Кубка Германии. А на выходных «Байер» наслаждался вручением «серебряной салатницы». Ирония в том, что Джака ни разу не был чемпионом Англии с «Арсеналом», но стал победителем Бундеслиги с самым невезучим богатым клубом Германии. «Байер» десятилетиями пытался стать первым, удалось лишь сейчас, причем прошли сезон без поражений.

Робин ван Перси – чемпион с «Манчестер Юнайтед»

Фанаты жгли футболки голландца. Ван Перси круто играл за «Арсенал», забил 132 мяча в официальных поединках. Провел в красно-белой футболке восемь сезонов, поэтому выбор в пользу вражеского «Манчестер Юнайтед» разозлил болельщиков. Но Робин поступил верно, если отталкиваться от задачи взять трофей. С командой сэра Алекса Фергюсона не просто выиграл первое и единственное свое чемпионство в АПЛ , но также помог делом, поскольку забил за сезон в чемпионате 26 мячей.

Матье Фламини и Оливье Жиру – чемпионы с «Миланом»

Финалист ЛЧ Фламини перешел в «Милан» и взял Скудетто. А спустя много лет его путь повторил другой француз, форвард Жиру. Чемпион мира отправляется в США , покидает «Милан». И если в составе «Челси» Жиру выиграл «всего лишь» Лиги чемпионов и Европы, то в Италии покорилось Скудетто. В чемпионском сезоне Жиру забил 11 мячей. В его возрасте сложно быть ведущим игроком, но нельзя оспаривать важность Ибрагимовича и Жиру для коллектива. Ветераны добавили команде уверенности в себе.

Алекс Окслейд-Чемберлен – чемпион с «Ливерпулем»

Хавбек «Бешикташа» провел шесть сезонов в «Арсенале». До травм подавал надежды, хотя никогда не баловал «канониров» результативностью. Затем оказался в «Ливерпуле», где выиграл «золото». Клопп понимал, что подписывает парня, склонного к повреждениям. Алекс в половине случаев выходил на замену, пропускал целые сезоны из-за сложных травм. Но так получилось, что именно в чемпионском 2020-м году провел на поле больше всего времени. Окслейд-Чемберлен забивал в «золотом» сезоне, есть что вспомнить.

Серж Гнабри – чемпион с «Баварией»

Гнабри быстро нашли в школе «Штутгарта», забрали в Лондон. Привычно для футболистов «Арсенала» рано дебютировал, но не стал вторым Сеском. Гнабри отправился в аренду, ушел в «Вердер», и лишь после этого оказался в чемпионском составе. Немецкий атакующий полузащитник вместе с «Баварией» выиграл Бундеслигу пять раз подряд. Если бы цеплялся за место в основе «Арсенала», то сейчас остался без большого трофея. А самое главное, что Гнабри, как Анри в «Барселоне», поднял над головой кубок чемпионов.

Самир Насри – чемпион с «Манчестер Сити»

Насри Лигу чемпионов не выигрывал, в отличие от Гнабри. Зато переход из «Арсенала» в «Манчестер Сити» сделал скандального француза чемпионом Англии. Венгер умел подбирать классных созидателей, но им не везло в Лондоне. А вот разбогатевшие «горожане» выжали максимум из Гаэля Клиши и других бывших «канониров» в Манчестере. Но если левый защитник был чемпионом АПЛ ещё в «Арсенале», то Насри впервые поднял чемпионский кубок именно с «горожанами». Умнейший игрок, но не любил дисциплину.

Войцех Щесны – чемпион с «Ювентусом»

Опытный польский голкипер ушел из «Арсенала» с опытом игры в пяти сезонах АПЛ , но ни разу не был первым. В «Роме» тоже шансов было мало, а вот переход в «Ювентус» подарил Щесны три титула подряд. Сейчас в Турине ищут нового голкипера, ведь поляк постарел, в 34 года вряд ли замахивается на судьбу Буффона, чтобы выступать до сорока лет. Но Войцех получил в коллекцию фотографию с чемпионскими кубками, которые ему точно не светили в «Арсенале». Вратарь с интуицией – переезд в Италию принес ему пользу.

Александр Глеб, Сеск Фабрегас, Алекс Сонг, Томас Вермален – чемпионы с «Барселоной»

На десерт оставили массовый пример. Для футболистов «Арсенала» выбор в пользу каталонского клуба это обычное решение. Даже Анри выигрывал чемпионат Испании после выступлений за «канониров». Хотя французский форвард для этого списка не подходит, ковал успехи Венгера, как и Эшли Коул – левый защитник выигрывал АПЛ с «Арсеналом» и «Челси». А вот Сеск мог остаться без трофея, если бы до конца карьеры бегал за «канониров». Фабрегас быстренько увеличил коллекцию трофеев в родной «Барселоне», как чуть раньше сумел сделать белорус Глеб. А у хавбека Алекса Сонга другая история. Человек с множеством травм зарабатывал деньги. В «Барселоне» хорошо платили – перешел к ним.

Глеб, Сеск и Сонг выиграли чемпионат Испании по одному разу, а вот Вермален после пяти бесплодных лет в «Арсенал» умудрился стать чемпионом Испании четыре раза, хотя травмы привычно мешали бельгийском защитнику. Из этой четверки лучшая карьера в «Барселоне» была у Сеска. Быстро ушел, но забивал голы и раздавал удачные передачи. Сейчас испанец в тренерском штабе «Комо». Вышли в Серию А, а Фабрегас на правах главного миллионера в клубе выполнил обещание – оплатил футболистам отдых на Ибице. А вот «Арсеналу» пока победные танцы устраивать рано, Артета попробует взять «золото» через год. Игроки у «Арсенала» классные, но вместе пока невезучие.