Футболист «Байера» признан лучшим игроком Бундеслиги

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2023/2024. На счету 21-летнего атакующего полузащитника 32 игры, 11 голов и 12 голевых передач. Напомним, «Байер» Вирца впервые выиграл Бундеслигу.
Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2023/2024. На счету 21-летнего атакующего полузащитника 32 игры, 11 голов и 12 голевых передач. Напомним, «Байер» Вирца впервые выиграл Бундеслигу.
гол который озарил игру команды против Монако в Лиге Европы.
Забивая мяч, Вирц коснулся сферы десять раз.
Эти девять касаний — мяч никогда не удалялся более чем на метр от его ноги
до самого результативного удара — показали, почему он такой особенный.
Это быстрое перекладывание мяча с одной ноги на другую.
Шикарный дриблинг.
В его игре есть спокойствие, способность скользить по полю,
не сбиваясь с ритма, которой обладают только лучшие.
Да, юный немец играет крутой футбол, чем у Беллингем и Мбаппе с Винисиусом.
немец похож на людей творчества, вроде Марадоны, Роналдиньо, Гаскойна, Иньесты и Азара,
чем на ребят, которые хотят много кубков и готовы упрощать игру ради результата. ведь говорят, что простота бывает гениальной.
а Вирц любит вещи сложнее с голевыми передачами парашютом в стиле Тотти и Роналдиньо. рад, что Флориан не сломался, справился с травмой и выдал лучший сезон. Он не просто вернулся, а вернулся к своим лучшим качествам.
Лучший игрок Бундеслиги и Еврпопы заслуженно!
гол который озарил игру команды против Монако в Лиге Европы.
Забивая мяч, Вирц коснулся сферы десять раз.
Эти девять касаний — мяч никогда не удалялся более чем на метр от его ноги
до самого результативного удара — показали, почему он такой особенный.
Это быстрое перекладывание мяча с одной ноги на другую.
Шикарный дриблинг.
В его игре есть спокойствие, способность скользить по полю,
не сбиваясь с ритма, которой обладают только лучшие.
Да, юный немец играет крутой футбол, чем у Беллингем и Мбаппе с Винисиусом.
немец похож на людей творчества, вроде Марадоны, Роналдиньо, Гаскойна, Иньесты и Азара,
чем на ребят, которые хотят много кубков и готовы упрощать игру ради результата. ведь говорят, что простота бывает гениальной.
а Вирц любит вещи сложнее с голевыми передачами парашютом в стиле Тотти и Роналдиньо. рад, что Флориан не сломался, справился с травмой и выдал лучший сезон. Он не просто вернулся, а вернулся к своим лучшим качествам.
Лучший игрок Бундеслиги и Еврпопы заслуженно!
прошли прекрасные времена когда за сборную забивал Мирослав Клозе.
Сейчас есть Фюллькруг из Дортмунда. норм форвард.
Но вряд ли из него получится новый Клозе.
Возможно, у Нагельсманна много идей.
До Евро осталось не так много времени.
Что еще успеет Нагельсманн?
прошли прекрасные времена когда за сборную забивал Мирослав Клозе.
Сейчас есть Фюллькруг из Дортмунда. норм форвард.
Но вряд ли из него получится новый Клозе.
Возможно, у Нагельсманна много идей.
До Евро осталось не так много времени.
Что еще успеет Нагельсманн?