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Футболист «Байера» признан лучшим игроком Бундеслиги

вчера, 15:42

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2023/2024. На счету 21-летнего атакующего полузащитника 32 игры, 11 голов и 12 голевых передач. Напомним, «Байер» Вирца впервые выиграл Бундеслигу.

Футболист «Байера» признан лучшим игроком Бундеслиги

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:19
Вирц, может быть, в будущем станет игроком Реала.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:18
Почему не Меська фифашный?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:36
может быть успех Байера как раз в том, что у него нет ни одного ярко выраженного нападающего и у игроков +/- одинаковое количество голов и передач? т.е. полкоманды может и передачу дать и забить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:28
Градостроительный игрок Байера, палочка выручалочка, стержень аптекарей...
Мну мечты сбылись - Вирца отметили!
Удачи малому и дальше, надоть Пересу присмотреться к нему....)
3ton
3ton
вчера в 18:45
Следующий его клуб - Бавария
adekvat
adekvat ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 17:37
Да нет мяч ему не дадут точно, там Винисиус есть который ЛЧ может выиграть.
112910415
112910415
вчера в 17:24
и это отличный выбор !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:22
Вирц заслужил своей игрой,хорошо провел весь чемпионат.
альсато
альсато
вчера в 17:10
Вирц-заслужил!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 17:08
Нагельсманна использует атаку через Вирца и Мусиала...но в центре нападения неоднозначный Хаверц, а это уже повод для переживаний.
прошли прекрасные времена когда за сборную забивал Мирослав Клозе.
Сейчас есть Фюллькруг из Дортмунда. норм форвард.
Но вряд ли из него получится новый Клозе.
Возможно, у Нагельсманна много идей.
До Евро осталось не так много времени.
Что еще успеет Нагельсманн?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:20
Если выиграет лигу Европы, и Евро, вполне может взять ЗМ
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:18
Вот бы ещё за сборную сыграл хорошо
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:16
А вот это просто замечательно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:00
Помню его гол после длительной травмы колена.
гол который озарил игру команды против Монако в Лиге Европы.
Забивая мяч, Вирц коснулся сферы десять раз.
Эти девять касаний — мяч никогда не удалялся более чем на метр от его ноги
до самого результативного удара — показали, почему он такой особенный.
Это быстрое перекладывание мяча с одной ноги на другую.
Шикарный дриблинг.
В его игре есть спокойствие, способность скользить по полю,
не сбиваясь с ритма, которой обладают только лучшие.
Да, юный немец играет крутой футбол, чем у Беллингем и Мбаппе с Винисиусом.
немец похож на людей творчества, вроде Марадоны, Роналдиньо, Гаскойна, Иньесты и Азара,
чем на ребят, которые хотят много кубков и готовы упрощать игру ради результата. ведь говорят, что простота бывает гениальной.
а Вирц любит вещи сложнее с голевыми передачами парашютом в стиле Тотти и Роналдиньо. рад, что Флориан не сломался, справился с травмой и выдал лучший сезон. Он не просто вернулся, а вернулся к своим лучшим качествам.
Лучший игрок Бундеслиги и Еврпопы заслуженно!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:46
👍..
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 15:44
Заслужено так держать Надо продолжать на ЧЕ в том же духе
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:43
Мне кажется он признан лучшим уже не в первый раз !
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