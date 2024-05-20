Стало известно, сколько «Бавария» заплатит Тухелю за уход из клуба

Томас Тухель покидает должность главного тренера «Баварии».
Мюнхенский клуб заплатит немецкому специалисту 10 млн евро в качестве компенсации за расторжение контракта.
Зарплату тренерскому штабу Тухеля будут платить до лета 2025 года.
Томас Тухель покидает должность главного тренера «Баварии».
Мюнхенский клуб заплатит немецкому специалисту 10 млн евро в качестве компенсации за расторжение контракта.
Зарплату тренерскому штабу Тухеля будут платить до лета 2025 года.
Один выиграл чемпионат и получил 5 млн...второй проиграл всё - и получил 10 млн..
Не пора ли переходить на "сдельщину" ??
Один выиграл чемпионат и получил 5 млн...второй проиграл всё - и получил 10 млн..
Не пора ли переходить на "сдельщину" ??