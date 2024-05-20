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Стало известно, сколько «Бавария» заплатит Тухелю за уход из клуба

вчера, 20:30

Томас Тухель покидает должность главного тренера «Баварии».

Мюнхенский клуб заплатит немецкому специалисту 10 млн евро в качестве компенсации за расторжение контракта.

Зарплату тренерскому штабу Тухеля будут платить до лета 2025 года.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 22:19
Старость себе обеспечил
5swyxay7ce44
5swyxay7ce44
вчера в 21:58
В спатаке тоже тренеры не работают, а зарплапту получают.
j6zbukcrpq32
j6zbukcrpq32
вчера в 21:27
Хорошие условия контракта, тренер больше не будет работать а зарплату получать!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:21
Ничего глупее контрактной системы оплаты труда в футболе не видел...
Один выиграл чемпионат и получил 5 млн...второй проиграл всё - и получил 10 млн..

Не пора ли переходить на "сдельщину" ??
Futurista
Futurista
вчера в 20:48
BENFICA
BENFICA
вчера в 20:35
Не плохо, не плохо так, десять лямов.
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