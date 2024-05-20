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Тчуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов

вчера, 18:46
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал01.06.2024 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд из-за травмы.

Француз получил повреждение в ответном матче полуфинала ЛЧ против «Баварии». У Тчуамени перелом третьей плюсневой кости левой стопы.

Участие Тчуамени в Евро-2024 находится под вопросом, однако он надеется восстановиться к началу турнира.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:48
это потеря
Hamman
Hamman
сегодня в 01:51
Тчуамени несомненно потеря! Но обязаны и без него справиться.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:25
Надеюсь, что и без него справимся. А Тчуамени здоровья!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:39
Думаю в Германии сейчас нет команд способных обыграть даже второй состав мотивированного Реала....
qnx8rzzppmbn
qnx8rzzppmbn
вчера в 22:15
11 дней до финала, ждём))
UncleZack
UncleZack ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 20:05
Не стоит реагировать на каталонских лигаевропейцев,про манчестерских 115 вообще молчу.
Собаки лают караван идет.
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 19:44
    Dead Body 13
    Dead Body 13
    вчера в 19:39
    Без Тчуамени, конечно, будет тяжело, но РМ и без опорника должен справляться.

    P.S. Жаль, очередных товарищей в игнор пришлось отправить, классная тактика - сначала лезть на ветки и писать, что Гюлер никто, а у "Барселоны" топ Ямаль, а потом, когда он забивает не меньше Ямаля, троллить болельщиков РМ, что они считают его топом. Но это комплексы тех, кто раз в восемь лет в финал ЛЧ попадает)
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 19:00
    невелика потеря.
    Гюлер универсальный с любой позиции набьет
    Гость
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