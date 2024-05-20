Тчуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов

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вчера, 18:46

Полузащитник «Реала» не сыграет в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд из-за травмы.

Француз получил повреждение в ответном матче полуфинала ЛЧ против «Баварии». У Тчуамени перелом третьей плюсневой кости левой стопы.

Участие Тчуамени в Евро-2024 находится под вопросом, однако он надеется восстановиться к началу турнира.