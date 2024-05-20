Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени не сыграет в финале Лиги чемпионов против «Боруссии» Дортмунд из-за травмы.
Француз получил повреждение в ответном матче полуфинала ЛЧ против «Баварии». У Тчуамени перелом третьей плюсневой кости левой стопы.
Участие Тчуамени в Евро-2024 находится под вопросом, однако он надеется восстановиться к началу турнира.
Собаки лают караван идет.
Собаки лают караван идет.
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P.S. Жаль, очередных товарищей в игнор пришлось отправить, классная тактика - сначала лезть на ветки и писать, что Гюлер никто, а у "Барселоны" топ Ямаль, а потом, когда он забивает не меньше Ямаля, троллить болельщиков РМ, что они считают его топом. Но это комплексы тех, кто раз в восемь лет в финал ЛЧ попадает)
P.S. Жаль, очередных товарищей в игнор пришлось отправить, классная тактика - сначала лезть на ветки и писать, что Гюлер никто, а у "Барселоны" топ Ямаль, а потом, когда он забивает не меньше Ямаля, троллить болельщиков РМ, что они считают его топом. Но это комплексы тех, кто раз в восемь лет в финал ЛЧ попадает)
Гюлер универсальный с любой позиции набьет
Гюлер универсальный с любой позиции набьет