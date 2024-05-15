Корень проблем клуба Семака. В «Зените» слишком сильно верят в силу денег

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вчера, 15:11

Не все футбольные проблемы можно решить финансами.

Семаку обновят контракт, легионеров наградят за поражения

Вчера известные фанаты «Зенита» из числа футбольных экспертов удивились новостям. В Санкт-Петербурге готовят Семаку пятилетний контракт, а футболистам повышение окладов, несмотря на спад в игре и ухудшение результатов. Ничего удивительного. В «Зените» часто недооценивают свое положение на кризисных отрезках. Поверьте, никто внутри не ждал демарша Денисова. Позже пытались вернуть Игоря, невзирая на кашу, которую хавбек заварил. В петербургском клубе прощали десятки проступков. Вывести из себя смогли Ионов и Кокорин, но чаще всего закрывали глаза, как с карнавалами Вендела.

Язык денежного поощрения остается главным. Бразильцу Халку не обещали трансфер в «Челси» и чемпионство в АПЛ как награду за классную игру в «Зените». Нет, ему дали денег. Португальца Данни не сделали звездой «Барселоны». Аршавин попал в «Арсенал» после шантажа родного клуба, целый детектив. У Кержакова были проблемы по пути в «Севилью». Халка и Витселя закинули в Китай, снова разговор о деньгах. Малком побеждает в Саудовской Аравии, а не на правом фланге атаки «Баварии». Предсказуемо решение докинуть денег, когда легионеры потеряли мотивацию.

Святая вера в финансовый фактор оправдана на дистанции. Есть исследование на основе семи сезонов в топ-5, где 80 % результатов соотносятся с трансферной стоимостью состава. У кого дороже футболисты – побеждают намного чаще, математика жизни. Конечно, когда речь об АПЛ , где все клубы богатые, то карты порой можно спутать. Но и там будет один чемпион четыре года подряд. «Зенит» собрал пять титулов, а по пути к новому проблемы. Причем «Краснодар» и «Динамо», не говоря о других клубах из Москвы, сделали всё, чтобы Сергей Богданович стал досрочным чемпионом и победил в Кубке страны.

Впервые не сработали почти все свежие трансферы «Зенита»

Редкий зверь для Санкт-Петербурга, обычно у них немало попаданий при трансферах. Но когда Манчини изменил бразильский вектор на аргентинский, то получили Паредеса, который ходил по полю пешком. А рядом парочку футболистов, которые или по классу, или по отдаче не подходили для чемпионства, заняли пятое место в таблице. В новых условиях, когда остальным клубам РПЛ намного сложнее, важными становятся даже не такие очевидные промахи, как у Манчини. Семак затребовал усилить состав, но или не получает зрелых исполнителей, или сам плохо готовит новичков к адаптации в РПЛ .

Артур в качестве левого латераля – спорная затея. Педро хватило на матч против «Спартака». Нино неплохо стартовал, а дальше начал допускать ошибки, поскольку крепкий бразилец оказался в команде, где его опытные коллеги Вендел и Клаудиньо хотят остаться лишь из-за большой зарплаты. Атмосфера не предполагает прогресс ни опытных людей, вроде Барриоса, ни новичков, вроде Изидора. Пожалуй, француз — это идеальный пример поворота на перекрестке, который привел «Зенит» к неожиданному обрыву. Запасной нападающий «Локомотива» оказался важной ставкой для чемпионов из «Зенита».

Отдаем должное агенту Изидора, обхитрил всех. Игрок хотел домой во Францию, но предложили гору денег, передумал и сидит на скамейке для запасных. Толку от него меньше, чем от Ерохина. В заявке «Зенита» нет молодых россиян, а Кержакову, Сутормину и Ерохину много лет. Караваев тоже не молодеет, а его конкурент – бывший игрок сборной России Марио Фернандес, осенью станет 34-летним латералем. Плохой возраст для взрывного флангового футболиста, которому важна идеальная физическая подготовка. Историю с лишним весом Марио помним, а теперь добавились травмы.

Вместо перезагрузки попробуют удержать старых лидеров

«Зениту» полезно сегодня вылететь из Кубка России от ЦСКА . Это маловероятный исход, ведь «армейцы» с большим трудом обыграли Семака в Санкт-Петербурге в чемпионате, вратарю Торопу пришлось тащить сложные удары. Никто не оспаривает преимущество «Зенита» по уровню мастерства, очевидные фавориты внутренних кубков. Но мотивации больше у «Динамо» и компании. В результате победы на классе начали работать против Семака. Вот пройдут ЦСКА , обыграют в финале «Балтику». Даже если не станут чемпионами, то будут вторыми в таблице. Но успехи – это минус в нынешней ситуации, где на носу перестройка российского костяка и дилемма легионеров.

Тактически у «Зенита» всегда один метод, а именно заплатить за преимущество. Стратегически не выделялись, поэтому не собрали 20 чемпионств подряд, хотя по ресурсам такой результат в стиле «Шерифа» читался, учитывая постоянные приключения москвичей и непонятный статус «Краснодара», который ужасно испугался возможности выиграть трофей. «Зениту», если в клубе доверяют Семаку, нужна перестройка состава. Надо отпустить Барриоса, Клаудиньо и Вендела. У них нет мотивации развиваться, но всем им нравятся бонусы и оклад в РПЛ . Также пора адекватно оценить возможности форварда Кассьерры. Возможно, найдут на рынке лучшую «девятку».

Пора изменить подход. Приглашать крутых легионеров, обещая скорый переход в топ-5. Нужны новички с амбициями, с жаждой элитных лиг. Также важны новые россияне, хотя здесь мешает Семак. У тренера плохая репутация среди молодых местных игроков. Например, умница Глушенков к нему не рвется. Семака считают слабым педагогом. А опытные россияне, вроде Дзюбы, проявляли к тренеру неуважение на камеру. Авторитет – особенная штука, не зависит от успешности и количества кубков. Для перестройки «Зениту» нужна стальная воля тренера. Но если характера для выхода из кризиса нет, то его не найти в Бразилии.