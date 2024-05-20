Пента-трик Кассьерры и рекорд всех времён. Символическая сборная 29-го тура РПЛ

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вчера, 22:18

Невероятно результативный футбол снова победил.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив») – спасения тура

Нападение «Локомотива» не подвело, но «Факел» активно огрызался. Клуб из Воронежа не боится московских клубов, может навязать им борьбу и создать моменты. В результате голкипер «железнодорожников» не скучал, отражая удары защитников «Факела», которые активно ходили на стандарты. Особенно эффектным получился сейв после удара соперника головой.

Защитники

Роман Зобнин («Спартак») – стабильность тура

Хавбек снова сыграл по всему правому флангу, на этот раз в схеме с тремя защитниками. И хотя в рядовом поединке против «Рубина» можно выделить не только Романа, а также Джикию в центре защиты и Мартинса в середине поля, отметим именно правого латераля Зобнина. У Романа гол, как и в прошлом туре, а «Спартак» порадовал нового тренера победой 3:1.

Фабиан Бальбуэна («Динамо») – капитан недели

У центрального защитника и капитана «Динамо» были проблемы с резкими действиями у своих ворот. Но когда Фабиан оказался у чужих ворот против «Крыльев Советов», то на опыте выбирал позиции и дважды забил. Сначала капитан отличился ударом головой, а потом придумал важнейший победный мяч дальним ударом. Непростой выстрел низом застал Ломаева врасплох.

Сильвие Бегич («Урал») – дубль уикенда

Два центральных защитника отметились дублями. Редко в РПЛ такое случается за один тур. Конечно, Бальбуэна лучше работал в обороне «Динамо», а защита «Урала» допустила три гола «Оренбурга». Но ничья устраивала обе команды, теперь немножко поднялись над зоной стыковых матчей. А еще оторвались от «Балтики» и «Сочи» в зоне вылета.

Иван Обляков ( ЦСКА ) – «пушка» тура

В первом тайме матча против «Пари НН» Обляков удачно открылся на дальней штанге, идеально пробил в ближнюю от себя «девятку». Такие выстрелы не берутся. Позже Иван, игравший по всему левому флангу, помог организовать третий гол до перерыва в ворота соперника. После разок ошибся в защите, не закрыл Стоцкого, но дальше снова помогал в атаке.

Полузащитники

Кирилл Щетинин («Ростов») – долгожданный гость

Щетинин давно рвался в основу сборной тура, но частенько ему не хватало места. Но в этом туре «Ростов» не стал проигрывать «Балтике», переиграли аутсайдера на своем поле. Посмотрим, проявит ли команда Карпина такую принципиальность в борьбе с «Зенитом» в последнем туре. А пока отмечаем автора первого из двух мячей «Ростова» Щетинина.

Вендел («Зенит») – ассисты недели

Чаще оказывался в составе антисборной в последних турах, ведь Вендел разленился. Но Маркус сильно выделяется по классу. Планирует дальше получать свою зарплату в «Зените». Так что в последних турах ему надо хотя бы раздавать умные передачи. Хавбек петербуржцев сделал два ассиста против «Ахмата», помог Кассьерре оформить пента-трик.

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА ) – диспетчер тура

Хвалим Карраскаля и Бителло за игру против «Крыльев Советов», но юный «армеец» тоже хорош. Пока форварды Давила и Мусаев собирали голевые действия, их коллега грамотно работал на разных участках поля. Увел за собой защитника, чтобы забил Обляков. Отдал две голевые передачи. Также Аббосбек идеально открывался в глубине и впечатлил зрелостью.

Нападающие

Сауль Гуарирапа («Сочи») – прогресс весны

Саулю сложнее себя показать, чем футболистам больших клубов с сериями удачных матчей. Но молодой венесуэлец впечатляет весной в РПЛ , на его счету 7 голов и 1 ассиста в девяти сыгранных турах. Против «Краснодара» проворный форвард забил дважды. Гуарирапа классно играет головой, огорчил Сафонова хитрым ударом, и внизу тоже опережал защитников.

Матео Кассьерра («Зенит») – уникум века

В новом столетии в РПЛ не было пента-триков, пока Матео не забил пять мячей в ворота «Ахмата». Мгновенно подарил себе «Золотую бутсу», а тренеру «Ахмата» ещё один повод после разгрома от «Балтики» 1:7 разбить что-то в раздевалке. Не разбиты надежды «Зенита» на чемпионство, ведь в последнем туре конкуренты сыграют между собой – «Динамо» в Краснодаре.

Тимур Сулейманов («Локомотив») – четкость тура

Нападающий московского клуба вовремя отправлял мячи в ворота Беленова, ведь «Факел» нагрузил работой Лантратова. Одна ошибка и все старания голкипера могли перечеркнуть. Тимур подстраховал коллегу, забил дважды до замены во втором тайме. С такой игрой нападающего можно выдержать атаки смелого соперника, с чем в «Локомотиве» успешно справились.

Главный тренер

Марцел Личка («Динамо») – спокойствие тура

Личка подготовил столичный клуб к правильной работе вторым номером с «Крыльями Советов». Важно не количество атак, а умение довести их до удара. Счет по выстрелам 15:9 в пользу Бальбуэны и компании. Хотя судьба титула решится в последнем туре, Личке теперь достаточно ничьей против «Краснодара» для гарантированного «золота». Тогда результат матча Карпина против «Зенита» не будет иметь значения. А пока у «Динамо» разгром «Крыльев Советов» 4:1. Не без нервов, но заслуженный успех.

Аномалия. Пента-трик Матео Кассьерры

Колумбийский нападающий за много месяцев забил пять мячей в РПЛ , а теперь пента-трик с «Ахматом». Редко такое увидишь, хотя Матео приучил к аномалиям, ведь первые 15 голов до зимней паузы забил после 17 ударов в створ. Впечатляющая меткость, которая вывела форварда «Зенита» на уверенное первое место по голам в сезоне РПЛ . У Матео 21 гол в сезоне РПЛ .

Рекорд всех времен. 39 голов за один тур