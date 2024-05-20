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ЦСКА в гостях разгромил «Пари НН», забив 6 голов

вчера, 21:57
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 6Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Пари НН» проиграл ЦСКА (2:6) в матче 29-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 10-й минуте забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 22-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев удвоил преимущество «армейцев». На 37-й минуте Саша Зделар довёл счёт до разгромного. На 48-й минуте полузащитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий отыграл один гол. На 56-й минуте голом отметился полузащитник ЦСКА Виктор Давила. На 77-й минуте забил форвард «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли. На 83-й минуте голом отметился нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 90-й минуте форвард «армейцев» Кирилл Глебов отправил шестой гол в ворота «Пари НН».

«Пари НН» идёт на 13-м месте (29 очков), ЦСКА занимает 6-е место (45 очков).

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:07
Хоккейный счёт
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:02
Команда превратилась в безвольный сливной бачок...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:55
Мне больше всех голов понравился гол Давила. Учитесь форварды как реализовывать выход один на один, не сильный, но точный удар. Браво !!!
Редкий матч по результативности.
adekvat
adekvat
вчера в 22:39
Надеюсь последний тур будет таким же результативным.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:32
И даже больше Спартака, что вообще позор
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 22:32
6 место это выше середняка (шутка). А самая результативная это единственное достижение, хотя нет есть ещё одно. Больше всех ничьих в РПЛ, целых 12.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:12
Восемь человек из 22 на поле забили...
Balbes77773
Balbes77773 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:09
Если бы матчи были 85 минут,вместо 90-были бы Чемпионами!шутка,конечно...Какие 54 мяча???команда сползла в "середняки"...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:09
Зато и пропускают...больше Рубина,Факела и Балтики...
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:08, ред.
Наверное кратко не получится. "Армейцам" респект, дали "Балтике" вторую жизнь, хотя конечно обыграть "Локо" дома еще нужно постараться, да и "Ахмат" в Воронеже как и Самара дома не думаю что будут настроены умирать на поле за победу. Это при том, что я противник изречений, в плане "все куплено, все договорено и.т.п.", был бы сторонником не смотрел бы наш чемпионат и уж тем более на сайте не писал бы. Каждый клуб РПЛ перед заключительным туром своей игрой на дистанции чемпионата сам заслужил свою судьбу. Касаемо НН скажу следующее. Фраза вождя мирового пролетариата о том, что "кухарка может управлять страной" стала летучей. Бывшему главе Минздрава Нижегородской области, а ныне гендиру ФК Пари НН конечно было проще в не далеком прошлом поддержать слова СНЮ о возможном чемпионстве в будущем, когда дела шли неплохо, а когда за два матча из авоськи приходится доставать 12 штук, при том, что Илич якобы был на карандаше и запасным вариантом давно ну такое. Другие источники говорят, что вождь сказал следующее: "Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством", может в этом дело. Как обычно личное субъективное мнение, без претензий на истину в последней инстанции.
pomor45
pomor45
вчера в 22:08, ред.
Вопрос к НН, к ЦСКА вопросов нет. Всё как в песенке: И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не в силах отказаться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:05
У ЦСКА достижение. Это самая результативная команда РПЛ. Забили 54 мяча. А Динамо 53.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:04, ред.
Культура хождения в гости напрочь нарушена в нынешние времена....
Зенит 5...ЦСКА 6...
Скромнее надо быть...
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 22:01
Побеждаем Зенит для Динамо,побеждаем Нижний для Балтики...из лидера превратились в "бодрого середняка",печально....
Futurista
Futurista
вчера в 21:59
Сильно...но поздно...
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