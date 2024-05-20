ЦСКА в гостях разгромил «Пари НН», забив 6 голов

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вчера, 21:57

«Пари НН» проиграл ЦСКА (2:6) в матче 29-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 10-й минуте забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. На 22-й минуте нападающий Тамерлан Мусаев удвоил преимущество «армейцев». На 37-й минуте Саша Зделар довёл счёт до разгромного. На 48-й минуте полузащитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий отыграл один гол. На 56-й минуте голом отметился полузащитник ЦСКА Виктор Давила. На 77-й минуте забил форвард «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли. На 83-й минуте голом отметился нападающий ЦСКА Антон Заболотный. На 90-й минуте форвард «армейцев» Кирилл Глебов отправил шестой гол в ворота «Пари НН».