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Портал FourFourTwo опубликовал список лучших европейских футболистов

вчера, 15:29

Портал FourFourTwo опубликовал список 100 лучших европейских игроков за всю историю футбола.

Возглавил его нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду. 39-летний футболист является обладателем Суперкубка Португалии, обладателем Суперкубка Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Италии, обладателем Кубка Италии, двукратным обладателем Кубка Испании, обладателем Кубка Англии, победителем Лиги наций, трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Италии, трёхкратным чемпионом Англии, четырёхкратным победителем Клубного чемпионата мира, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы. Также Роналду много раз становился лучшим бомбардиром различных турниров, четырежды лучшим игроком Европы и трижды лучшим игроком мира. Помимо этого, португалец имеет коллекцию из пяти «Золотых мячей».

Ниже представлен список из двадцати лучших европейских игроков за всю историю футбола, в который вошёл советский вратарь:

1. Криштиану Роналду.

2. Йохан Кройф.

3. Франц Беккенбауэр.

4. Зинедин Зидан.

5. Андрес Иньеста.

6. Роберт Чарльтон.

7. Герд Мюллер.

8. Паоло Мальдини.

9. Хави.

10. Мишель Платини.

11. Ференц Пушкаш.

12. Эйсебио.

13. Марко ван Бастен.

14. Джордж Бест.

15. Тьерри Анри.

16. Лотар Маттеус.

17. Франко Барези.

18. Лука Модрич.

19. Лев Яшин.

20. Руд Гуллит.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:17
Зидан, минимум, должен быть на втором месте, если не на первом. Моё мнение.
Futurista
Futurista ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 23:13
В меня вопросов нет...ваши вопросы к порталу FourFourTwo пожалуйста)...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:11
Да, но не на мой взгляд. Мое мнение изложил. Вопросы?
Futurista
Futurista ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 23:03
С Роналду все в порядке...так же как и с Зиданом)...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:59
мы обсуждаем рейтинг еврофутболистов. да
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:59
спич к вашему вопросу. А что с роналду не так?
Futurista
Futurista ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:50, ред.
К чему спич?)...Если говорить о Роналду, то он лучший и по золотым бутсам среди европейских футболистов...4 шт...
мы же рейтинг европейских футболистов обсуждаем, не так ли?)...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:41
ЗМ это мнение о футболисте разных людей. А достижения футболиста - это достижения футболиста. Они основываются на его характере, тренях, ярких действиях, понимании партнеров. Иньеста хуже не стал, когда не получил свой зм. ЗМ это такая НАГРАДА. Достижение - это золотая бутса, допустим - т.е. ОБЪЕКТИВНЫЕ параметры.
Futurista
Futurista ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:08
Топовые трофеи вся команда зарабатывает, а ЗМ - это личное достижение футболиста...мы же рейтинг футболистов обсуждаем, не так ли?)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:54, ред.
Неееееет!!!!!!!!!!!!!!
Не правдааааааааааа!!!!!!!!!!!!!
d1metras
d1metras ответ ASR_SM (раскрыть)
вчера в 20:27
Месси аргентинец) а тут только европейцы.
ASR_SM
ASR_SM
вчера в 20:20
автор статьи и редактор явно из ненавистников месси-а потому все это-ставить -шлак, а потом из этого новость делать, тем более
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ y667fmaxz63w (раскрыть)
вчера в 18:22
зм - субъективная награда. А в 3 раза больше топовых трофеев - это объективно
112910415
112910415
вчера в 17:59
ван Бастен, Платини - должны быть сильно выше !
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 17:33
Можно было бы добавить Росси, Баджо, Дель Пьеро.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 17:19
1. Кройф. 2. Ван Бастен. 3. Платини. 4. Бекенбауэр. 5. Эйсебио. 8 Гуллит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:57
Уверен только в одном: трёхкратные обладатели "ЗМ" Мишель Платини и Марко ван Бастен должны быть в первой пятёрке. Остальные лучшие - дело вкусовщины.
альсато
альсато
вчера в 16:12
Стоичков не попал в список, а Барези попал))))...а где же тогда Росси и Баджо?)))
y667fmaxz63w
y667fmaxz63w ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:06
Наверное золотым мячом.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 16:05
Чем зидан лучше иньесты? Отсутствием 4-х лч и одного че? Или меньшим количнством внутренних чемпионств?
Indzaghi
Indzaghi ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:47
Хочется надеяться , что хотя бы в ЛЧ и Чемпионатах Мира и Европы Мбаппе превзойдет Роналду .
Futurista
Futurista ответ Indzaghi (раскрыть)
вчера в 15:39
Столько ЗМ уже никто не получит...
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 15:36
Криштиану конечно великий футболист . Имеет очень много наград и трофеев . Надеюсь , что через 10-15 лет Мбаппе сумеет его превзойти по трофеям и наградам .
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