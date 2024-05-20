Портал FourFourTwo опубликовал список лучших европейских футболистов

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вчера, 15:29

Портал FourFourTwo опубликовал список 100 лучших европейских игроков за всю историю футбола.

Возглавил его нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии . 39-летний футболист является обладателем Суперкубка Португалии, обладателем Суперкубка Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги, двукратным обладателем Суперкубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Италии, обладателем Кубка Италии, двукратным обладателем Кубка Испании, обладателем Кубка Англии, победителем Лиги наций, трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА , двукратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Италии, трёхкратным чемпионом Англии, четырёхкратным победителем Клубного чемпионата мира, пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы. Также Роналду много раз становился лучшим бомбардиром различных турниров, четырежды лучшим игроком Европы и трижды лучшим игроком мира. Помимо этого, португалец имеет коллекцию из пяти «Золотых мячей».

Ниже представлен список из двадцати лучших европейских игроков за всю историю футбола, в который вошёл советский вратарь:

1. Криштиану Роналду.

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