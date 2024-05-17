Есть вариант с чемпионством «Динамо» в 29-м туре. Анализируем расклады для Лички

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вчера, 13:15

Нужно просить хладнокровия с «Крыльями» и феерии от «Ахмата» и «Сочи».

Чешутся же руки начать считать расклады. «Зенит» был чемпионом настолько долго, что в возможность смены даже сейчас не верится. Вот, «Динамо» затрясёт, они ошибутся с «Крыльями» и «Краснодаром» — а петербуржцы этим воспользуются. Тем более последний тур – против «Краснодара» в гостях. Анализируем, с какими вводными банда Лички подходит к 29-му туру РПЛ .

Есть вариант отправиться в Краснодар чемпионами

2 тура до финиша, «бело-голубые» наконец вырвались в лидеры. Ещё и на чистое 1-е место. В активе «Динамо» — 53 очка. У «Зенита» — 51 балл, «Краснодар» — с 50 очками. Это те, кто в теории ещё может догнать москвичей.

С «Крыльями» «Динамо» — стопроцентный фаворит. Может помешать разве что неопытность. Нервы Смолова (до сих пор без титулов), привычка оступаться в ключевой момент. Но это и есть проверка на соответствие характера амбициям. Если удастся добиться победы, даже необязательно ждать поражения соперников – достаточно ничьих. Тогда у «Зенита» с «Краснодаром» — 51 и 52 балла соответственно, а москвичи радуются титулу с 56 очками на счету.

Другой вариант – самарцы находят в себе мотивацию, желание помочь гегемонам и отбирают у «Динамо» очки в Москве. Тогда верить в «Ахмат» и «Сочи» надо ещё сильнее – нужны их победы над «сине-бело-голубыми» и «быками».

Снять вопросы о чемпионе было бы хорошо уже сейчас – тогда не придётся трепать нервы в Краснодаре. Хотя для интриги в чемпионате этот вариант привлекательнее.

«Зенит» и «быки» в состоянии подарить «Динамо» праздник

Другой вопрос – реальны ли такие расклады, при которых «Зенит» и «Краснодар» буквально дарят титул москвичам. Забавно – но да, это вполне в духе текущего сезона. Это две команды, которые упрямо боролись за чемпионство всю первую часть и подходили с такими же настроениями к весне. Но Галицкий решил отказаться от триумфа и сменил Ивича на Мусаева. Это превратило «быков» настоящих в «быков» плюшевых, неспособных добывать результат на характере, дожимать. По другую сторону – уставший от гегемонии «Зенит», который просто остановился в конце апреля. Команды настолько упорно спихивали трофей друг другу, что у «Динамо» просто не оказалось конкурентов, чтобы забраться на 1-е место.

Сухая статистика. «Зенит» в отложенном 21-м туре уступил «Рубину» в Санкт-Петербурге и с тех пор – 0 побед. Проиграли ключевые игры «Динамо» и ЦСКА , потеряли очки с «Факелом». Дополнительно высосали силы матчи Кубка с «армейцами» (там тоже две ничьих в основное время и победа в пенальти). «Краснодар» на том же отрезке обыграл «Балтику», а потом – нулевая ничья с «Крыльями» и минимальные поражения от «Ахмата» и «Спартака».

Плюс надо учитывать, с кем предстоит играть. «Ахмат» преобразился и отлично проводит финишный отрезок с Адиевым. В Грозном это опять серьёзная сила – а «Зениту» вдобавок не везёт в этом городе. «Сочи» хорош по игре, но не везёт с результатами. Есть цельность и рисунок, чем не может похвастать начавший перестройку «Краснодар». Так как «быки» раздают очки всем подряд, могут на это рассчитывать и «леопарды».

Тюкавин – человек, способный принести титул, Нгамалё – джокер

«Динамо» не просто так взялось за штурм – у него есть вдохновители. Главный – конечно, Тюкавин. Константин преобразился весной – наконец он вышел из тени Смолова, получил новый контракт. Всё отлично. И воспитанник «Динамо» принялся за дело. В марте-начале апреля ещё разгонялся – но старт победной серии и рывка поразительно сходится с рывком Тюкавина-страйкера. Он забивал в каждом из последних 6 туров (в том числе «Уралу», когда «бело-голубые» проиграли).

Пострадали «Пари НН», «Оренбург», «Сочи», «Балтика». Отдельно выделяем гол «Зениту» — вообще феноменальный по важности. В ворота гегемона. На выезде. Да ещё и ставший единственным – то есть победный.

Другой герой прикладывает руку именно в последних играх – с «Сочи» и «Балтикой». С одной стороны, что говорить об играх с аутсайдерами. Только по игре они куда сильнее – и вполне могли вырвать очки, необходимые москвичам. Каждый раз включался Нгамалё. Сочинцам Муми забил на 5-й добавленной минуте. «Балтике» — на 9-й добавленной. Это он сделал для москвичей +6 вместо +2. Разница ощутима.

Нужно проявить чемпионскую выдержку

Да, в этом фарте прослеживается пример «Байера», да, у «Динамо» есть игроки-лидеры, которые сейчас на ходу. Только не стоит забывать, что это всё ещё «Динамо». То, которое самоустранялось в марте, когда речь зашла о чемпионской гонке – 1:4 от «Ростова» и поражения от «Спартака» с «Уралом». Это ведь было не так давно.

И эти победы над «Сочи», «Балтикой» на грани. Не факт, что такой фокус удастся проворачивать раз за разом, в концовке от этого будет лихорадить. А чемпионство добывают всё-таки в более хладнокровной манере.

«Крылья» не мотивированы – но по подбору игроков очевидно сильнее недавних соперников. Для такого «Динамо» лучше снять все вопросы здесь, чем ехать на «золотой» матч в Краснодар. В домашних стенах у «быков» есть неосязаемое преимущество. Они и так сошли с чемпионской дистанции. И так лишились характера, который наконец приобрели с Ивичем. И так не могут победить в трех турах кряду – а тут ещё риск осечься в 4-м. Нужно хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками. Уровень исполнителей всё же никуда не делся. И «Динамо», как и против «Зенита», опять придётся проявлять несвойственное им хладнокровие. Титулы зарабатываются только так.