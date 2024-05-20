«Болонья» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (20.05.2024)

1716221373

вчера, 19:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2, а победа «Ювентуса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.72 Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.98.

Форма команд

«Болонья» заслуженно вышла в Лигу чемпионов, ведь не опустится ниже пятого места до конца чемпионата. Сейчас коллектив идет на третьем месте с 67 баллами и только по дополнительным характеристикам опережает туринский клуб. В случае победы в этой встрече, хозяева практически гарантируют себе бронзовые медали Серии А. Два последних поединка «Болоньи» завершились выездной победой над «Наполи» (2:0) и ничьей с «Торино» (0:0).

«Ювентус» проводит не самый сильный сезон, хотя и финиширует в первой пятерке команд. Тренерский штаб, включая Массимилиано Аллегри завершил свою работу с клубом и теперь «зебрам» вначале нужно найти нового тренера. Команда идет на четвертой позиции с 67 баллами и постараются вернуть себе третье место, для чего нужно побеждать. В прошлом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), а ранее поделил очки с «Ромой» (1:1).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «Ювентуса» завершились ничейными результатами

«Болонья» проиграла только один поединок из десяти последних

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Болонья» не может выиграть у «Ювентуса» более 20 матчей подряд

Прогноз

Предполагаем, что в этом матче «Болонья» сможет прервать огромную серию без побед и набрать важные три балла. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.