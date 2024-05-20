«Болонья» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (20.05.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.2, а победа «Ювентуса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.9.
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3 : 3
завершен
вчера, 21:45
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.72 Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.98.
Форма команд
«Болонья» заслуженно вышла в Лигу чемпионов, ведь не опустится ниже пятого места до конца чемпионата. Сейчас коллектив идет на третьем месте с 67 баллами и только по дополнительным характеристикам опережает туринский клуб. В случае победы в этой встрече, хозяева практически гарантируют себе бронзовые медали Серии А. Два последних поединка «Болоньи» завершились выездной победой над «Наполи» (2:0) и ничьей с «Торино» (0:0).
«Ювентус» проводит не самый сильный сезон, хотя и финиширует в первой пятерке команд. Тренерский штаб, включая Массимилиано Аллегри завершил свою работу с клубом и теперь «зебрам» вначале нужно найти нового тренера. Команда идет на четвертой позиции с 67 баллами и постараются вернуть себе третье место, для чего нужно побеждать. В прошлом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), а ранее поделил очки с «Ромой» (1:1).
Информация для ставок
- Пять из семи последних матчей «Ювентуса» завершились ничейными результатами
- «Болонья» проиграла только один поединок из десяти последних
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Болонья» не может выиграть у «Ювентуса» более 20 матчей подряд
Прогноз
Предполагаем, что в этом матче «Болонья» сможет прервать огромную серию без побед и набрать важные три балла. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.