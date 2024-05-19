Клопп прощается с «Ливерпулем». В футболе останется два тренера уникального уровня

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вчера, 13:00

Особенный день для немца.

Тренер из особой категории

В футболе многовато злости, ведь адресат сообщений привык к дофамину, который дарит резкий удар негативом. Но когда фанаты разных клубов АПЛ принижают Клоппа, то это вызывает недоумение. Юрген громил «Барселону» 4:0, обыгрывал «Манчестер Сити» 4:3. И это не единственная такая перестрелка, был еще матч с «Боруссией» в Лиге Европы. Клопп уничтожал «Манчестер Юнайтед» 5:0 и 7:0. Клопп давно великий опытный тренер.

Раньше в этим списке был также Моуриньо. Но когда приглашают в Турцию, то это верный признак падения в иерархии. Люцифер больше не играет с братьями-ангелами. А вот Анчелотти, Гвардиола и Клопп могут смело претендовать на попадание в особую категорию. Забавно, что понятие «класс» не нужно объяснять. Достаточно насмотренности и знаний о футболе, чтобы легко отличать классных тренеров и футболистов от менее рейтинговых.

Клопп даже с поражениями в финалах еврокубков и неудачами в АПЛ забрался в элитный короткий список, поскольку он создал «Ливерпуль», который зашел в пятерку лучших команд мира с немцем. Достойных соперников хватало, но многих победили. Как правильно говорит Алиссон, вспоминая момент, когда Клопп бежал к нему праздновать успех и два огромных мужика столкнулись в воздухе, словно баскетболисты: «Да он сумасшедший».

Гвардиола, упавший на пятую точку в недавнем матче «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в решающий момент – форвард Сон вышел один на один, но проиграл дуэль голкиперу Ортеге — тоже не лишён характеристик «сумасшедшего» в переносном смысле слова. Анчелотти заметно спокойнее, но на самом деле он кипит внутри, переживает. И Карло тоже среди наставников уникального уровня. Их всего трое, а молодежь мечтает присоединиться.

Это история большой любви

Клопп подходил «Ливерпулю», но правильно сделал, что уходит. Явно устал, а улыбка вернулась лишь во время прощальных интервью. На временной пенсии Юрген даже завел страницу в социальной сети – за сутки 1,4 миллиона подписчиков, где вспомнил свою фразу в начале пути в Англии в октябре 2015 года:

Не важно, что люди думают, когда ты пришел. Важнее, что они скажут, когда ты уходишь. Я – нормальный парень, если хотите. Работать с «Ливерпулем» это самая большая честь, которую только могу представить.

Напомним, что наставника «Боруссии» Д звали в «Реал» и «Барселону». Ему готовили красную ковровую дорожку в «Баварии» и ПСЖ . «Манчестер Юнайтед» легко мог бы сделать ставку именно на немца. Но Клопп верил в «Ливерпуль», без шуток влюбился в атмосферу и фанатов. И когда в баре обещал пьяным болельщикам, что выиграет Лигу чемпионов сразу после обидного поражения от «Реала» в Киеве, то не соврал.

Когда часто следишь за любым человеком, то подмечаешь не только сильные стороны, но и минусы. У Клоппа их достаточно. Бывал импульсивным, агрессивным, злым и несправедливым. Но надо отдать Юргену должное, отходчивый человек. Также он без шуток любит фанатов «Ливерпуля» и клуб. И прекрасно понимает, что написал эту хорошую книгу не сам, а в соавторстве с командой, персоналом и трибунами. Вот только когда глубокий и сильный тренер, настоящая личность уходит, то можно всё испортить.

«Ливерпуль» в опасности

Не пропадут, только если Слот и Эдвардс – тренер и директор, сработаются. Также всё будет в порядке, если Ван Дейк и Салах решат остаться, чтобы не испортить наследие Клоппа. Но риск провала вырос. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» не пережили без проблем пенсию Фергюсона и тренерский спад Венгера соответственно. Пришлось ждать Артету, чтобы увидеть «Арсенал» среди лучших команд мира, а «дьяволы» лишь выбирают тренера мечты.

В «Ливерпуле» надеются, что сохранят уровень управления, который позволил подняться. Клопп сам начал перестройку, то есть год назад ещё не принял решение об уходе. Но мнение часто меняется, если оно касается личного выбора человека. Юрген не хотел уходить, но это правильное решение. Устал и передал угнетённость помолодевшей команде. Дарвин не будет попадать в ворота после подсказок человека, который хочет ничего не делать.

Клопп отправился нянчить внука и общаться с близкими родственниками, пора вспомнить его достижения. Сегодня 499-й и последний на данный момент матч Юргена с «красными». Кто знает, может, ещё вернется в будущем, как Анчелотти в «Реал»? Юрген проиграл всего 85 раз, выиграл 303 матча, его подопечные забили свыше 1 000 голов. Выиграли Лигу чемпионов и АПЛ , Суперкубок УЕФА и внутренние кубки в Англии. Шикарная история.

Юрген не оставляет руины

У «Ливерпуля» были роскошные трансферы. А когда Клопп был в настроении, то являлся одним из самых интересных собеседников в футболе. Большую игру принимаем и понимаем через общение с участниками процесса. Юрген не любит часами говорить о тактике, зато у него всегда есть меткие наблюдения и интересные истории. Сейчас, когда трогательность момента зашкалит, многие футболисты забудут былые обиды и вспомнят большой общий путь.

Хотя «Ливерпуль» в опасности, если допустят ошибку с тренером, уровень игры у команды высокий. Клопп не оставляет разрушенное королевство. И это тоже его заслуга, ведь многие наставники используют тактику выжженной земли и выжатых лимонов. Повезёт следующему клубу Юргена, хотя пока у него плохие варианты. «Баварию» и «Барселону» объединяют ужасные менеджеры, с ними не хотят работать, поэтому Хави и Тухеля упрашивали остаться.

В «Ливерпуле» всё не настолько плохо внутри коллектива. Тренерский штаб Слота должен не повторить ошибки тен Хага и повторить подход Артеты. Со свежими тактическими идеями «красные» останутся опасными в АПЛ и Лиге чемпионов, куда вернулись. А вот когда вернется Клопп? Возможно, больше не захочет тренировать, поскольку понимает, что такой роман, как у него с «Ливерпулем», сложно переварить, когда отношения логично завершаются.

Полюбит ли другой клуб так сильно? Нет. Но Юрген на восемь лет моложе, чем Анчелотти. Соскучится по работе, хотя грозится взять большую паузу. Клопп вернётся посвежевшим, а сегодня день в его честь. В истории «Ливерпуля» были более успешные наставники в плане трофеев, но Юрген наравне с Шенкли и Пэйсли. Непросто попасть в такую тройку, однако яркий великан заслужил слезы, которые сегодня прольют в момент прощания.