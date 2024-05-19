Soccer.ru
ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опекаИтоги и оценкиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Клопп прощается с «Ливерпулем». В футболе останется два тренера уникального уровня

вчера, 13:00
Юрген Клопп

Особенный день для немца.

Тренер из особой категории

В футболе многовато злости, ведь адресат сообщений привык к дофамину, который дарит резкий удар негативом. Но когда фанаты разных клубов АПЛ принижают Клоппа, то это вызывает недоумение. Юрген громил «Барселону» 4:0, обыгрывал «Манчестер Сити» 4:3. И это не единственная такая перестрелка, был еще матч с «Боруссией» в Лиге Европы. Клопп уничтожал «Манчестер Юнайтед» 5:0 и 7:0. Клопп давно великий опытный тренер.

Раньше в этим списке был также Моуриньо. Но когда приглашают в Турцию, то это верный признак падения в иерархии. Люцифер больше не играет с братьями-ангелами. А вот Анчелотти, Гвардиола и Клопп могут смело претендовать на попадание в особую категорию. Забавно, что понятие «класс» не нужно объяснять. Достаточно насмотренности и знаний о футболе, чтобы легко отличать классных тренеров и футболистов от менее рейтинговых.

Клопп даже с поражениями в финалах еврокубков и неудачами в АПЛ забрался в элитный короткий список, поскольку он создал «Ливерпуль», который зашел в пятерку лучших команд мира с немцем. Достойных соперников хватало, но многих победили. Как правильно говорит Алиссон, вспоминая момент, когда Клопп бежал к нему праздновать успех и два огромных мужика столкнулись в воздухе, словно баскетболисты: «Да он сумасшедший».

Гвардиола, упавший на пятую точку в недавнем матче «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в решающий момент – форвард Сон вышел один на один, но проиграл дуэль голкиперу Ортеге — тоже не лишён характеристик «сумасшедшего» в переносном смысле слова. Анчелотти заметно спокойнее, но на самом деле он кипит внутри, переживает. И Карло тоже среди наставников уникального уровня. Их всего трое, а молодежь мечтает присоединиться.

Это история большой любви

Клопп подходил «Ливерпулю», но правильно сделал, что уходит. Явно устал, а улыбка вернулась лишь во время прощальных интервью. На временной пенсии Юрген даже завел страницу в социальной сети – за сутки 1,4 миллиона подписчиков, где вспомнил свою фразу в начале пути в Англии в октябре 2015 года:

Не важно, что люди думают, когда ты пришел. Важнее, что они скажут, когда ты уходишь. Я – нормальный парень, если хотите. Работать с «Ливерпулем» это самая большая честь, которую только могу представить.

Напомним, что наставника «Боруссии» Д звали в «Реал» и «Барселону». Ему готовили красную ковровую дорожку в «Баварии» и ПСЖ. «Манчестер Юнайтед» легко мог бы сделать ставку именно на немца. Но Клопп верил в «Ливерпуль», без шуток влюбился в атмосферу и фанатов. И когда в баре обещал пьяным болельщикам, что выиграет Лигу чемпионов сразу после обидного поражения от «Реала» в Киеве, то не соврал.

Когда часто следишь за любым человеком, то подмечаешь не только сильные стороны, но и минусы. У Клоппа их достаточно. Бывал импульсивным, агрессивным, злым и несправедливым. Но надо отдать Юргену должное, отходчивый человек. Также он без шуток любит фанатов «Ливерпуля» и клуб. И прекрасно понимает, что написал эту хорошую книгу не сам, а в соавторстве с командой, персоналом и трибунами. Вот только когда глубокий и сильный тренер, настоящая личность уходит, то можно всё испортить.

«Ливерпуль» в опасности

Не пропадут, только если Слот и Эдвардс – тренер и директор, сработаются. Также всё будет в порядке, если Ван Дейк и Салах решат остаться, чтобы не испортить наследие Клоппа. Но риск провала вырос. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» не пережили без проблем пенсию Фергюсона и тренерский спад Венгера соответственно. Пришлось ждать Артету, чтобы увидеть «Арсенал» среди лучших команд мира, а «дьяволы» лишь выбирают тренера мечты.

В «Ливерпуле» надеются, что сохранят уровень управления, который позволил подняться. Клопп сам начал перестройку, то есть год назад ещё не принял решение об уходе. Но мнение часто меняется, если оно касается личного выбора человека. Юрген не хотел уходить, но это правильное решение. Устал и передал угнетённость помолодевшей команде. Дарвин не будет попадать в ворота после подсказок человека, который хочет ничего не делать.

Клопп отправился нянчить внука и общаться с близкими родственниками, пора вспомнить его достижения. Сегодня 499-й и последний на данный момент матч Юргена с «красными». Кто знает, может, ещё вернется в будущем, как Анчелотти в «Реал»? Юрген проиграл всего 85 раз, выиграл 303 матча, его подопечные забили свыше 1 000 голов. Выиграли Лигу чемпионов и АПЛ, Суперкубок УЕФА и внутренние кубки в Англии. Шикарная история.

Юрген не оставляет руины

У «Ливерпуля» были роскошные трансферы. А когда Клопп был в настроении, то являлся одним из самых интересных собеседников в футболе. Большую игру принимаем и понимаем через общение с участниками процесса. Юрген не любит часами говорить о тактике, зато у него всегда есть меткие наблюдения и интересные истории. Сейчас, когда трогательность момента зашкалит, многие футболисты забудут былые обиды и вспомнят большой общий путь.

Хотя «Ливерпуль» в опасности, если допустят ошибку с тренером, уровень игры у команды высокий. Клопп не оставляет разрушенное королевство. И это тоже его заслуга, ведь многие наставники используют тактику выжженной земли и выжатых лимонов. Повезёт следующему клубу Юргена, хотя пока у него плохие варианты. «Баварию» и «Барселону» объединяют ужасные менеджеры, с ними не хотят работать, поэтому Хави и Тухеля упрашивали остаться.

В «Ливерпуле» всё не настолько плохо внутри коллектива. Тренерский штаб Слота должен не повторить ошибки тен Хага и повторить подход Артеты. Со свежими тактическими идеями «красные» останутся опасными в АПЛ и Лиге чемпионов, куда вернулись. А вот когда вернется Клопп? Возможно, больше не захочет тренировать, поскольку понимает, что такой роман, как у него с «Ливерпулем», сложно переварить, когда отношения логично завершаются.

Полюбит ли другой клуб так сильно? Нет. Но Юрген на восемь лет моложе, чем Анчелотти. Соскучится по работе, хотя грозится взять большую паузу. Клопп вернётся посвежевшим, а сегодня день в его честь. В истории «Ливерпуля» были более успешные наставники в плане трофеев, но Юрген наравне с Шенкли и Пэйсли. Непросто попасть в такую тройку, однако яркий великан заслужил слезы, которые сегодня прольют в момент прощания.

Уничтожил оборону «Реала» и затмил подвигами Холанда. Норвежец Серлот покорил Ла Лигу
Сегодня, 16:00Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опека
Портал FourFourTwo опубликовал список лучших европейских футболистов
Сегодня, 15:29
Рекорд Гвардиолы, бисиклета Кудуса и гол с центра поля. Завершился магический сезон АПЛ
Вчера, 21:40Вадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии10
«Динамо» приблизилось к чемпионству. «Краснодар» не отпускает москвичей
Вчера, 00:50Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
Выиграл кубок, но уволен за угрозы. Аллегри надоел «Юве», хотят свежей крови и перспектив
17 маяМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии8
Порадовали не только Файзуллаев и Салтыков. Сезон в РПЛ стал богатым на открытия
16 маяВадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии1
Сортировать
Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 09:40
Ща есть Мотта с его невиданной Болоньей, тренер Бреста, оба португальца набирают, нагетс что покажет в сборной - выиграет ЧЕ!!! - Алонсо, ну или вам может понравиться лучший в мире тренер... середняков Эмери!!! - раз уж вы левацки настроены. Кучи новых трендов - плюс - реформируется ЛЧ и наконец-то она станет интересной даже на групповом этапе!!! Нельзя жить прошлым - айда переименовываться в Аморима и изучать подкасты профессора Лукомского, который топ в тактике!!! Если ваш любимец стал сбитым летчиком, то может так ему и надо? Работать надо было лучше, а не бабло с клубов качать. Почему-то лысый шарлатан никогда сбитым летчиком не был. Да - в лч чудит - но чемпы прям все чинно берет. И не сказать что у мс бюджет в разы выше МЮ и Челси. Это мастерство, инновации, это топовость!!!!! Попробуй в этот топ-клуб попади!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 09:33
кароч, Клопп лучше, потому что за меньший промежуток добился больших трофеев.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 09:30
Клопп лучше, но не на так много, как это принято. У клоппа более яркий футбол, он был вторым в европе аж три раза, а не 1. И выигрывал премьер-лигу1 раз, а не 0. Плюс - ему доверяли бОльший бюджет. Они оба не подтвердили успех - не выиграли лч повторно. Более того, велики шансы, что уже и не выиграют. Плюс - у клоппа больше выигранных чемпионатов - 3, а не 2 с валенсией. Но у Бени есть лига УЕФа, а у КЛоппа - лишь финал. И тот и другой позиционку ставят не ахти какую, но контры да, мгновенные. Плюс- Клопп - популяризатор гегенпрессинга, Бенитес - не помню чтоб он двигал в массы какие-то тренди идеи
Мне иногда кажется, что ваше фанатеянье от Бени - это какой-то прикол. Ну нельзя же от спеца, пик которого случился в 19 лет назад, и который с тех пор стал сбитым летчиком, и уже лет 9 топ-клубы не тренирует, всегда так расхваливать))) Анчелотти воскрес, да, но он тренировал Наполи и Эвертон всего несколько лет. НЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ, и до этого навыигрывал столько, что на троих Бенитесов хватит. Все же вачале ты работаешь на зачетку, а затем зачетка на тебя. Нельзя мерить заслуги тренера по тому, что он работает с бедной командой. Топ-тренер должен тренировать ТОП-клуб. Если ему не доверяют бабло, значит сомневаются. Да и с маленькой командой, на которую никто не настраивается, проще обыгрывать лидеров на контратаках. И со звездами конфликтовать не надо - их нет. и давления миллионов болельщиков тоже. так что на тренера надо смотреть, как он тренирует команды из ТОП-10 по стоимости состава и зп ведомости. А не это вот всё. Да, можно стрельнуть с байером, лестером, грецией и прочими порту - но затем надо доказать, что умеешь позиционку и лч - с баварией-реалом-мс и т.д. С таким же задором можно Райкарда-тренера чествовать. Тоже 2 чемпионата испании и лч.
77s9qhfz4kau
77s9qhfz4kau ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 00:07
Позапрошлогодний. В прошлом году 5 место.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:44, ред.
Вы смотрите под другим углом, перевес и xG это конечно понятно ) Я говорю о скорости камбека. У Бенитеса 45 минут, у Клоппа 90 минут. Но сложность для Клоппа в том, что забей Барса гол, то Ливерпулю нужно забивать уже на 2 гола больше. У Бенитеса 15 перерыва, чтобы подготовить команду и 45 минут чтобы отыграться.
Поэтому Стамбульский финал ЛЧ по накалу выше, но у Клоппа тоже один из лучших камбеков.
Я вообще не хочу спорить на эту тему. Бенитес и Клопп - два топ тренера и их одинаково нужно уважать и никого из них нельзя считать хуже или лучше.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:35
это сравнится со стамбульским финалом, т.к. ливер выиграл, а не свел вничью. т.е. 4 забил, а не 3. И в целом по моментам и ИКСДЖ за два матча НЕ УСТУПАЛ барсе, а беня именно что отскочил по моментам. Там дикий перевес у милана
112910415
112910415
вчера в 16:09
как жаль, что финал смазали !
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 15:18
АПЛ станет скучнее без соперничества Клоппа с Гвардиолой. Особенно сезон прошлогодний, когда в итоге ливер отстал на 1 балл.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:48, ред.
Спасибо Клоппу за камбек с Барселоной и Кубок ЛЧ 🏆 !!!
Это было невероятно. Болельщики Ливерпуля и многие поклонники футбола будут благодарны за эту красоту!!!
Конечно это не сравнится со Стамбульским финалом ЛЧ, так как отыграться нужно было не за 45 минут, а за 90 минут матча, но все равно это камбек будет одним из великих, так как Ливерпулю нужно было не пропустить.
И конечно за победу в АПЛ, где Клопп снял проклятие.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:39
Уже даже и не привычно будет... Говорим Клоп подразумеваем Ливер
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 