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«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей», проигрывая 0:3

вчера, 23:39
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья3 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Болонья» сыграла вничью против «Ювентуса» (3:3) в матче 37-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 2-й минуте забил защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори. На 11-й минуте нападающий Сантьяго Кастро удвоил преимущество хозяев поля, а на 53-й минуте Калафьори оформил дубль. На 76-й минуте полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза отыграл один гол. На 83-й минуте Аркадиуш Милик сократил отставание до минимума, а на 84-й минуте Кенан Йилдыз сравнял счёт.

«Болонья» идёт на 3-м месте (68 очков), «Ювентус» занимает 4-е место (68 очков).

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:36
Да уж... Не затащила Болонья
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:37
Вот это номер! "Старая сеньора" под конец матча решила "тряхнуть стариной"! Болонье оторваться в таблице не удалось....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:23
А ведь Болонья могла уже всё для себя решить...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:14
команда-ничейка))
Futurista
Futurista
вчера в 23:47
Создали себе трудности и героически их преодолели...
Гость
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