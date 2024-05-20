«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей», проигрывая 0:3

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вчера, 23:39

«Болонья» сыграла вничью против «Ювентуса» (3:3) в матче 37-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 2-й минуте забил защитник «Болоньи» Риккардо Калафьори. На 11-й минуте нападающий Сантьяго Кастро удвоил преимущество хозяев поля, а на 53-й минуте Калафьори оформил дубль. На 76-й минуте полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза отыграл один гол. На 83-й минуте Аркадиуш Милик сократил отставание до минимума, а на 84-й минуте Кенан Йилдыз сравнял счёт.

«Болонья» идёт на 3-м месте (68 очков), «Ювентус» занимает 4-е место (68 очков).