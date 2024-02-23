Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСША. МЛС 2024

Талантливый аргентинский полузащитник перешёл в «Интер Майами»

вчера, 23:35

Пресс-служба «Интер Майами» объявила о трансфере полузащитника клуба «Архентинос Хуниорс» Федерико Редондо.

Контракт с футболистом подписан до 2027 года (с возможностью продления на ещё один сезон). Сумма трансфера составила 8 млн евро (плюс 15% от следующей продажи игрока).

Талантливый аргентинский полузащитник перешёл в «Интер Майами»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЗащитник «Ноттингема» перешёл в «Торонто»
Вчера, 17:43
Ибрагим Осман: «Я выбрал „Брайтон“ из-за стиля игры»
22 февраля
ОфициальноГодин возобновил карьеру и перешёл в «Поронгос»
20 февраля
ОфициальноБывший полузащитник «Рубина» М'Вила продолжит карьеру в Чемпионшипе
19 февраля
ОфициальноМуриэль перешёл в «Орландо Сити»
15 февраля
ОфициальноЛучший бомбардир чемпионата Бельгии продолжит карьеру в «Брентфорде»
14 февраля
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Regista_8 (раскрыть)
сегодня в 09:41, ред.
Что самое интересное про тот же чемпионат СА он другого мнения хотя туда действительно большинство едет доигрывать и заработать денег перед завершением карьеры.
Смотрел несколько игр, ради интереса и сделал вывод, что уровень футбола очень низкий, процент брака в передачах зашкаливает, скорости ветеранских турниров, играют без центра поля, просто пинай мяч на чужую половину поля. Видел как у некоторых приезжих футболистов сдают нервы от такой игры.
Чемпионат СА и МЛС нельзя считать сильными чемпионатами и те же Месси с Роналду просто доигрывают и конечно зарабатывают деньги на этом, но восхволять чемпионат только из-за того, что там доигрывает их кумир, значит лукавить.
112910415
112910415
сегодня в 09:18
клубу нужны результаты !
uf68ud62qmkg
uf68ud62qmkg
сегодня в 07:10
Испортит его Месси, как пить дать.
Regista_8
Regista_8 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 04:34
Чего, чего? А как же Павон, Алмада, Веласко??? Плохое знание материала.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:51
Загубил свой талант перейдя в бургер лигу. Обычно туда пенсеонеры приходят доигрывать а он что молодой там забыл??
9e6q7dudnqme
9e6q7dudnqme
вчера в 23:55
Федерико Редондо перешел в «Интер Майами», и это отличное приобретение для клуба. Редондо - опытный полузащитник, который поможет команде достичь новых высот.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 