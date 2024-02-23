Талантливый аргентинский полузащитник перешёл в «Интер Майами»

Пресс-служба «Интер Майами» объявила о трансфере полузащитника клуба «Архентинос Хуниорс» Федерико Редондо.
Контракт с футболистом подписан до 2027 года (с возможностью продления на ещё один сезон). Сумма трансфера составила 8 млн евро (плюс 15% от следующей продажи игрока).
Смотрел несколько игр, ради интереса и сделал вывод, что уровень футбола очень низкий, процент брака в передачах зашкаливает, скорости ветеранских турниров, играют без центра поля, просто пинай мяч на чужую половину поля. Видел как у некоторых приезжих футболистов сдают нервы от такой игры.
Чемпионат СА и МЛС нельзя считать сильными чемпионатами и те же Месси с Роналду просто доигрывают и конечно зарабатывают деньги на этом, но восхволять чемпионат только из-за того, что там доигрывает их кумир, значит лукавить.
Смотрел несколько игр, ради интереса и сделал вывод, что уровень футбола очень низкий, процент брака в передачах зашкаливает, скорости ветеранских турниров, играют без центра поля, просто пинай мяч на чужую половину поля. Видел как у некоторых приезжих футболистов сдают нервы от такой игры.
Чемпионат СА и МЛС нельзя считать сильными чемпионатами и те же Месси с Роналду просто доигрывают и конечно зарабатывают деньги на этом, но восхволять чемпионат только из-за того, что там доигрывает их кумир, значит лукавить.