Талантливый аргентинский полузащитник перешёл в «Интер Майами»

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вчера, 23:35

Пресс-служба «Интер Майами» объявила о трансфере полузащитника клуба «Архентинос Хуниорс» .

Контракт с футболистом подписан до 2027 года (с возможностью продления на ещё один сезон). Сумма трансфера составила 8 млн евро (плюс 15% от следующей продажи игрока).