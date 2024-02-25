Юлиан Нагельсманн может возглавить «Ливерпуль»

Юрген Клопп покинет должность главного тренера «Ливерпуля» после окончания нынешнего сезона.
По данным источника, возглавить «красных» может наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн.
Его контракт с национальной командой заканчивается после Евро-2024.
При Нагельсманне Ливерпуль будет играть также как Лейпциг и Бавария, то есть нестабильно. Так как Нагельсманн любит экспериментировать со схемами, у Нагельсманна нет чёткой концепции игры. По игре Нагельсманн не типичный немец, к тому же тактический авантюрист, где Ливерпуль может оказаться с ним в болоте и это болото медленно будет засасывать вниз.
При Нагельсманне Ливерпуль будет играть также как Лейпциг и Бавария, то есть нестабильно. Так как Нагельсманн любит экспериментировать со схемами, у Нагельсманна нет чёткой концепции игры. По игре Нагельсманн не типичный немец, к тому же тактический авантюрист, где Ливерпуль может оказаться с ним в болоте и это болото медленно будет засасывать вниз.