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Юлиан Нагельсманн может возглавить «Ливерпуль»

вчера, 10:38

Юрген Клопп покинет должность главного тренера «Ливерпуля» после окончания нынешнего сезона.

По данным источника, возглавить «красных» может наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Его контракт с национальной командой заканчивается после Евро-2024.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:29
хорошо бы забыть про такой вариант
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 12:55
Ну если выбирать между немцами, очевидно, что Флик наиболее лучший вариант. В чем причина возможного назначения Нагельсманна остаётся загадкой. Да даже Тухеля лучше взять, но предпочтительнее Флик.
При Нагельсманне Ливерпуль будет играть также как Лейпциг и Бавария, то есть нестабильно. Так как Нагельсманн любит экспериментировать со схемами, у Нагельсманна нет чёткой концепции игры. По игре Нагельсманн не типичный немец, к тому же тактический авантюрист, где Ливерпуль может оказаться с ним в болоте и это болото медленно будет засасывать вниз.
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 12:41
Из одной сырости- в другую.
Но- это глупость, я не верю.
sir_Alex
sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:38
Придётся из Германии на Туманный Альбион перебираться 😉😜😁
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:37
По германцам пошли?)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 12:31
Лучше Флика взять.
Capral
Capral
вчера в 11:02
Нагеля в Ливерпуль? Не удивлюсь, если завтра, появится информация, что, я тоже- один из кандидатов на эту должность...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:57
Хороший вариант для Ливерпуля
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:42
Можно и совмещать эту работу...
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