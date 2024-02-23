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Гвардиола бы хотел тренировать сборную Англии

вчера, 23:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хотел бы поработать в качестве главного тренера сборной Англии.

Испанский специалист хотел бы выиграть чемпионат мира и Евро со сборной.

Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до лета 2025 года.

Ожидается, что нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинет пост по окончании Евро-2024.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:07, ред.
И Вас с прошедшим....успехов и процветания!!
Англичане фавориты любого большого турнира ....в 9-ти случаях из 10-ти...как обычно....оды..гонор.."очень большой шанс"...борзота....
Потом дежурное получение леща...грустные интервью...Битлс в уши...и домой...

Пепу удачи ....кого бы ни тренировал.!!!..
Англичанам за самомнение и самовлюблённость с самоисключительностью - продолжать в привычном духе !!!
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:24
...неповторимый из троих был лишь Дэвид, а шанс у англичан очень
большой шанс в Германии ! Умнейший Беллингем, расчётливый Кейн
пройдут до финала! Что насчёт Пепа, а почему бы и нет, с таким багажом знания Англии, тренер чемпионов страны, флаг в руки! Это
моё мнение, люблю Битлс и сижу на валидоле от МЮ! Питеру Доброго утра !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:07
В МС 73% легионеров...
В Сборной 0%...

И пока в Ливерпулях 78% легионеров ...сб. Англии ничего не выиграет....
Англичане если и есть в ведущих клубах...то на 4-тых ролях....и этого недостаточно чтоб взять со сборной титул....
Если уж раньше при великолепных Джеррардах-Бекхэмах-Терри-Лэмпардах ничего не выигрывали....то теперь при редких Фоденах и подавно....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:21
Будет внедрять там тики-таку.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 00:36
А если ему сказать, что в сборную не получиться покупать всех подряд?
Гость
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