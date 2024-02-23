Гвардиола бы хотел тренировать сборную Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хотел бы поработать в качестве главного тренера сборной Англии.
Испанский специалист хотел бы выиграть чемпионат мира и Евро со сборной.
Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до лета 2025 года.
Ожидается, что нынешний главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинет пост по окончании Евро-2024.
Англичане фавориты любого большого турнира ....в 9-ти случаях из 10-ти...как обычно....оды..гонор.."очень большой шанс"...борзота....
Потом дежурное получение леща...грустные интервью...Битлс в уши...и домой...
Пепу удачи ....кого бы ни тренировал.!!!..
Англичанам за самомнение и самовлюблённость с самоисключительностью - продолжать в привычном духе !!!
Англичане фавориты любого большого турнира ....в 9-ти случаях из 10-ти...как обычно....оды..гонор.."очень большой шанс"...борзота....
Потом дежурное получение леща...грустные интервью...Битлс в уши...и домой...
Пепу удачи ....кого бы ни тренировал.!!!..
Англичанам за самомнение и самовлюблённость с самоисключительностью - продолжать в привычном духе !!!
большой шанс в Германии ! Умнейший Беллингем, расчётливый Кейн
пройдут до финала! Что насчёт Пепа, а почему бы и нет, с таким багажом знания Англии, тренер чемпионов страны, флаг в руки! Это
моё мнение, люблю Битлс и сижу на валидоле от МЮ! Питеру Доброго утра !!!
большой шанс в Германии ! Умнейший Беллингем, расчётливый Кейн
пройдут до финала! Что насчёт Пепа, а почему бы и нет, с таким багажом знания Англии, тренер чемпионов страны, флаг в руки! Это
моё мнение, люблю Битлс и сижу на валидоле от МЮ! Питеру Доброго утра !!!
В Сборной 0%...
И пока в Ливерпулях 78% легионеров ...сб. Англии ничего не выиграет....
Англичане если и есть в ведущих клубах...то на 4-тых ролях....и этого недостаточно чтоб взять со сборной титул....
Если уж раньше при великолепных Джеррардах-Бекхэмах-Терри-Лэмпардах ничего не выигрывали....то теперь при редких Фоденах и подавно....
В Сборной 0%...
И пока в Ливерпулях 78% легионеров ...сб. Англии ничего не выиграет....
Англичане если и есть в ведущих клубах...то на 4-тых ролях....и этого недостаточно чтоб взять со сборной титул....
Если уж раньше при великолепных Джеррардах-Бекхэмах-Терри-Лэмпардах ничего не выигрывали....то теперь при редких Фоденах и подавно....