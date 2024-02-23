Гвардиола бы хотел тренировать сборную Англии

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вчера, 23:43

Главный тренер «Манчестер Сити» хотел бы поработать в качестве главного тренера сборной Англии.

Испанский специалист хотел бы выиграть чемпионат мира и Евро со сборной.

Контракт Гвардиолы с «Сити» рассчитан до лета 2025 года.

Ожидается, что нынешний главный тренер сборной Англии покинет пост по окончании Евро-2024.