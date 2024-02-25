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Хаби Алонсо готов остаться в «Байере», чтобы потом возглавить «Реал»

вчера, 09:54

Хаби Алонсо может остаться на должности главного тренера «Байера» после окончания нынешней кампании.

Испанский специалист готов отказать «Ливерпулю» и «Баварии» этим летом, оставшись в «Байере» ещё на 1-2 сезона, чтобы после возглавить «Реал».

Работа в мадридском клубе — мечта Хаби Алонсо.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:37
остаться в Байере - разумно и перспективно !
а в Реал потом, очень потом ...
Capral
Capral
вчера в 13:26, ред.
Сенатов.
Как ты сказал- сами разберутся и без тренера? Ну вот, так же, думали и футболисты киевского Динамо, в 1976г., когда отказались от услуг Лобановского и решили пару матчей сыграть, сами, без тренера. Сами выбирали тактику на игру, состав и тп. В итоге, в первой же игре без тренера проиграли в Киеве Днепру-1:3, а после, еще одну, пока не поняли, что без тренера в футбол не играют. А ведь состав у киевлян был просто могучий- европейского уровня!!! Также, как и без дирижера, не сыграет самый блистательный оркестр. Ну и последний пример- сб.Франции на ЧМ-2006, которая, тоже, под руководством Зизу, но еще в качестве игрока, решила не совещаться с тренером сборной и играть сама. В результате- проигранный финал.
Нельзя без тренера играть, даже, если он такой, неубедительный, как тренер сб.Франции на ЧМ-2006.
1580556558
1580556558
вчера в 12:28
Не факт, что Алонсо готов к работе в топ клубах, не факт, что следующий сезон его команда (какую бы он не выбрал) сможет выдать результат, близкий к результату этого сезона. Как бы не случилось как у Тедеско с Лейпцигом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:56, ред.
Ещё бы не остался ! Команда, которую он тренирует, - без пяти минут чемпион (когда такое было?), далее ЛЧ и какие - никакие, но перспективы в этом турнире; почему бы не попробовать и там добиться успеха. "Реал" всегда подождёт, успеет потренировать, молодой ещё.
С другой стороны, всё может в одночасье перевернуться с ног на голову в судьбе Алонсо. Позовут в Мадрид, предложат условия, от которых невозможно отказаться, и уедет в Испанию. В нашей жизни бушующей зарекаться от чего - либо просто несерьёзно.
На мой непрофессиональный взгляд, игра королевского клуба в настоящее время настолько отлажена, а футболисты столь высокого уровня, что они и без тренера сами разберутся, как одолеть противника. Посидят в просмотровом зале, подымят, посмотрят его игру, разберут её по косточкам и без тренера найдут дорогу к победе. Поверьте, когда футболисты выходят на поле, они через пять минут после начала матча забывают все установки "начальника" и начинают играть исходя из ситуации. У них же все футбольные элементы отработаны до автоматизма.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:42
Не просто, самый сильный, но и самый Великий!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:34
Согласен...с предыдущими высказываниями....
Чтоб возглавить Самый Сильный Клуб Мира надо доказать всем что ты Самый Лучший Тренер !!!!!
Удачи Хаби !!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:40, ред.
Рулить раздевалкой с такими мастерами как Кросс, Рюдигер, Беллингем (Мбаппе/Холланд на подходе) сможет только Большой Папа.
Другими словами, в Реал на пост коуча должен идти тренер с багажом побед в ЛЧ (Моуриньо, Гвард, Анчи, Хайнкесс), либо игрок мирового класса с тренерским опытом - по типу Зидана или Дешама.

Другого в РМ просто не дано.

Алонсо...? Очень симпатичный и подающий надежды коуч.
Если судьба (годков через 5 ) ему поспособствует..., то почему нет ?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:19
Приветствую, Дружище Дорогой!!!
Думаю, до Реала, ему ещё расти и расти, а там, видно будет... Реалу нужен фундаментальный футбол, прочный и основательный!!! А, в футболе Алонсо, пока ещё, много романтизма и неопределенности.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 10:13
Не надо форсировать события. Никто не знает, как, сложится следущий сезон у Алонсо. Возможно- это просто удача и стечение обстоятельств. Не следует забывать, что и Бавария не конкурировала с Байером. Ну, а мечтать, как говорится не вредно.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:09
...Гутен морген, вот и Я о том же...!
shur
shur
вчера в 10:08
...Алонсо после Карло перспективная идея....?!
Capral
Capral
вчера в 10:07
Понятно, что в Баварии, ему нечего делать. Пару сезонов, в Байере, да- для полной уверенности и стабильности. Поиграть и попробовать себя в ЛЧ- в серьезном турнире, но только, в качестве ГТ Байера.

Реал? Возможно. Но, до Реала, ещё надо дотянуть- это, особый Клуб и особый Вызов!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:06
Все эти новости, которые сейчас льются потоком ничего общего с реальностью не имеют, за последнее время я читал:

Алонсо не против поработать в Баварии
Алонсо не хочет в Баварию из-за хаоса
Алонсо не хочет идти в Ливерпуль сразу после Клоппа, т.к. после работы немца на Хаби будет давить ответственность и многого будут ждать и сравнивать с Клоппом
Алонсо очень бы хотел попробовать свои силы в Ливерпуле, либо остаться в Байере ещё на сезон
Вот сейчас пишут, что в Реал в любой момент захочет свалить, завтра напишут, что он считает, что для Реаала ещё не готов и так и будут из пустого в порожнее, до след сезона журналисты написывать....

На мой не профессиональный взгляд, для Алонсо идеальный расклад остаться ещё на сезон и укрепить и так прекрасный Байер, выстрелив с ним в Лиге Чемпионов. Лично я нигде его не вижу кроме Реала, ну Ливерпуль ещё.....
d97yuv7env8y
d97yuv7env8y
вчера в 10:05
Думаю это идеальный вариант для Алонсо
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