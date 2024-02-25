Хаби Алонсо готов остаться в «Байере», чтобы потом возглавить «Реал»

Хаби Алонсо может остаться на должности главного тренера «Байера» после окончания нынешней кампании.
Испанский специалист готов отказать «Ливерпулю» и «Баварии» этим летом, оставшись в «Байере» ещё на 1-2 сезона, чтобы после возглавить «Реал».
Работа в мадридском клубе — мечта Хаби Алонсо.
Другими словами, в Реал на пост коуча должен идти тренер с багажом побед в ЛЧ (Моуриньо, Гвард, Анчи, Хайнкесс), либо игрок мирового класса с тренерским опытом - по типу Зидана или Дешама.
Другого в РМ просто не дано.
Алонсо...? Очень симпатичный и подающий надежды коуч.
Если судьба (годков через 5 ) ему поспособствует..., то почему нет ?
Другими словами, в Реал на пост коуча должен идти тренер с багажом побед в ЛЧ (Моуриньо, Гвард, Анчи, Хайнкесс), либо игрок мирового класса с тренерским опытом - по типу Зидана или Дешама.
Другого в РМ просто не дано.
Алонсо...? Очень симпатичный и подающий надежды коуч.
Если судьба (годков через 5 ) ему поспособствует..., то почему нет ?