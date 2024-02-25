Хаби Алонсо готов остаться в «Байере», чтобы потом возглавить «Реал»

1708844071

вчера, 09:54

может остаться на должности главного тренера «Байера» после окончания нынешней кампании.

Испанский специалист готов отказать «Ливерпулю» и «Баварии» этим летом, оставшись в «Байере» ещё на 1-2 сезона, чтобы после возглавить «Реал».

Работа в мадридском клубе — мечта Хаби Алонсо.