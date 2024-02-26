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Коман приступил к тренировкам

вчера, 14:12

Нападающий «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман сегодня утром приступил к беговым тренировкам впервые после разрыва медиальной коллатеральной связки левого колена.

Напомним, Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в августе 2015 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В общей сложности 27-летний вингер провёл за «Баварию» 291 матч, забил 63 мяча и отдал 66 голевых передач. В текущем сезоне на счету француза 24 игры во всех турнирах, 5 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает Комана в 65 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:33
Коман возвращается, а мощная Бавария ...
она его не дождалась !
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:13
надо уже быстрее входить в строй
auwqq2m9djcv
auwqq2m9djcv
вчера в 15:08
Рад видеть, что Кингсли Коман возвращается к тренировкам после травмы. Он является важным игроком для “Баварии” и сборной Франции, и его возвращение на поле поможет команде достичь новых успехов.
Capral
Capral
вчера в 14:16
Ну, хоть, что-то приятное...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:15
Когда человек восстанавливается после травмы - это всегда хорошая новость.
Гость
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