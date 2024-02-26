Коман приступил к тренировкам

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вчера, 14:12

Нападающий «Баварии» и сборной Франции сегодня утром приступил к беговым тренировкам впервые после разрыва медиальной коллатеральной связки левого колена.

Напомним, Коман перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в августе 2015 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В общей сложности 27-летний вингер провёл за «Баварию» 291 матч, забил 63 мяча и отдал 66 голевых передач. В текущем сезоне на счету француза 24 игры во всех турнирах, 5 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает Комана в 65 миллионов евро.