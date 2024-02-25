«Бордо» сделал заявление в связи с полученной игроком травмы головы

«Бордо» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с травмой нападающего команды , которую он получил во время матча 26-го тура Лиги 2 с «Генгамом».

Вчера вечером Альберт Элис получил серьёзный удар по голове в самом начале матча 26-го тура Лиги 2.

При помощи медицинской бригады его быстро перевели в больницу в Бордо, где ночью была проведена хирургическая процедура.

Альберт Элис получил травму головы, в результате чего его ввели в искусственную кому.

В ближайшие дни мы будем следить за состоянием его здоровья в больнице. На данный момент пока невозможно ничего сказать о жизненном и функциональном прогнозе Альберта. Таким образом, клуб ожидает, что не сможет сообщить новую определённую информацию в течение нескольких дней, и не будет делать никаких дальнейших комментариев о состоянии здоровья Альберта.

Мы призываем к сдержанности в распространении медицинской информации из уважения к нему, его семье и близким, в то время, когда нет ничего более важного. В ближайшее время будет создан психологический блок для поддержки сотрудников клуба в это непростое время.

Клуб и все его сотрудники оказывают полную поддержку его семье и близким во время этого ужасного испытания.