Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 2 2023/2024

«Бордо» сделал заявление в связи с полученной игроком травмы головы

вчера, 19:55

«Бордо» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с травмой нападающего команды Альберта Элиса, которую он получил во время матча 26-го тура Лиги 2 с «Генгамом».

Вчера вечером Альберт Элис получил серьёзный удар по голове в самом начале матча 26-го тура Лиги 2.

При помощи медицинской бригады его быстро перевели в больницу в Бордо, где ночью была проведена хирургическая процедура.

Альберт Элис получил травму головы, в результате чего его ввели в искусственную кому.

В ближайшие дни мы будем следить за состоянием его здоровья в больнице. На данный момент пока невозможно ничего сказать о жизненном и функциональном прогнозе Альберта. Таким образом, клуб ожидает, что не сможет сообщить новую определённую информацию в течение нескольких дней, и не будет делать никаких дальнейших комментариев о состоянии здоровья Альберта.

Мы призываем к сдержанности в распространении медицинской информации из уважения к нему, его семье и близким, в то время, когда нет ничего более важного. В ближайшее время будет создан психологический блок для поддержки сотрудников клуба в это непростое время.

Клуб и все его сотрудники оказывают полную поддержку его семье и близким во время этого ужасного испытания.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДва ключевых игрока «Арсенала» могут вернуться к следующему матчу
Сегодня, 16:47
Коман приступил к тренировкам
Сегодня, 14:12
Главного арбитра матча «Реал» — «Севилья» заменили из-за травмы
Сегодня, 01:28
Захаряну не потребуется медицинское вмешательство
Вчера, 20:28
Лайнсмен матча «Бетис» — «Атлетик» получила травму, ударившись о камеру
Вчера, 20:13
ОфициальноНападающий «Фиорентины» Куаме выписан из больницы, куда попал с малярией
Вчера, 19:38
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:36
хочется, чтоб тяжелая травма прошла бесследно !
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:06
Ну тут можно только пожелать полного выздоровления.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 