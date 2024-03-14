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Кварацхелия — лучший дриблёр Лиги чемпионов

вчера, 16:10

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал лидером Лиги чемпионов по обводкам. Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 29.

2-4. Лерой Сане («Бавария») — 28.

2-4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 28.

2-4. Жереми Доку («Манчестер Сити») — 28.

5. Жоау Канселу («Барселона») — 24.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне вингер сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего грузина в 80 миллионов евро.

Напомним, «Наполи» покинул текущий розыгрыш Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

Стоит отметить, что Кварацхелия занимает 4-е место в ЛЧ по количеству передач под удар (16).

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Салат 1 (раскрыть)
сегодня в 11:25
Забивал... Как когда-то забивал и Осимен. Что один, что другой оказались игроками одного-двух сезонов. Теперь же оба особо никому не нужны из топ-клубов, хотя после прошлого сезона их сватали практически во все топ-клубы.
Салат 1
Салат 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 10:35
И забивает еще.
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 19:32
По мнению многих людей ниже Хвича должен был обвести всех))
Играть сейчас за Наполи нелегко, в футбол играют 11 человек + тренер, это всё нужно учитывать при оценке.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:26, ред.
Этот дриблинг может быть эффектный, но не эффективный. Что толку от его дриблинга, если он не способен обострить ситуацию. Возьмём таких дриблеров как Месси, Зидан, Азар (версии Челси), все они своим дриблингом обостряли атаки, отрезали защитников, делали численное преимущество на определенном участке поля, я уже не говорю про голевые передачи и голы, забитые самими авторами дриблинга. А у Хвичи получается дриблинг ради дриблинга. Дриблинг, который не даёт никакого положительного эффекта команде. Можно сколько угодно винить плохих партнёров по команде, но хороший дриблер, даже при плохих партнёрах по команде, как минимум 2-3 опасных момента за матч сделает. А Кварацхелия жанглирует мячём, только потому что это единственный навык, которым от хорошо владеет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:02
Почитал комментарии, в основном нейтрально - негативные в адрес Хвичи. Внесу свою лепту: Кварацхелия молодец, и не его вина, что партнёры во многих случаях не соответствовали его игре. Проходить за счёт дриблинга одних из лучших защитников Европы - многого стОит, согласитесь. Причём, если вы могли заметить непредвзятым взглядом, когда мяч был у него, ему не давали дышать полной грудью минимум два игрока соперника. Но и в таких сложных ситуациях он удачно выбирался из "объятий" визави.
Такой техничной обводки я не увидел ни у одного игрока европейских команд, участвующих в турнире.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:41
Надеюсь Игорек!)))
STVA 1
STVA 1 ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:40
Согласен с Вами! Я и написал что тех же Хави с Иньестой не хватает!Или да , Лео мог бы помочь!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:39
Бесполезный дриблер. Что толку от его дриблинга, когда команда вылетела, а он не сделал голевых действий? Все остальные дриблеры из этого списка прошли дальше.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:03
Барса сыграла хорошо против Наполи, казалось уровень футбола близок к уровню футбола Гвардиолы, но у Барсы нет Месси который вносил смуту в обороне соперника и как итог остальные игроки Барсы успевали занять убойные позиции в штрафной площади, после чего Месси либо сам решал либо отдавал обостряющую передачу на партнёров. В такой ситуации Хави и Иньеста могли лучше распорядиться мячом при помощи Месси.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:57
Сколько лет, сколько зим . Рад тебя видеть 👀 дружище ☝️👍🙋🏻‍♂️
Надеюсь на долго теперь 👌✊️
dzbvs242pw52
dzbvs242pw52
вчера в 17:50
Выходит бестолково он бегает.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:48
Приветствую Игорек! Как жизнь молодая!
112910415
112910415
вчера в 17:37
и вылетел вместе с дриблингом ...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:28
А толку? Барса иногда мяч держала делая передач в одной атаке немерено! Но блин забивала один гол за игру или по нулям! Это когда гении ушли Хави с Иньестой! Так как не было обостряющего паса вперед , а были передачи в основном поперек поля или назад! Так в случае с Хвичей! Помню Волчару (Газзаева) , финтов было уйма , а мяч передерживал!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:21
Во грузын даёт..
fap3jdv2bdt5
fap3jdv2bdt5
вчера в 17:20
Удивительные случаются метаморфозы
la-respect0
la-respect0
вчера в 17:03
Он кого-нибудь прошел , или убрав на замахе дал пас назад , не обведя никого ?)
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 16:44, ред.
Кварацхелия — лучший Дублёр Месси в Лиге чемпионов.
sv7n5cah34g8
sv7n5cah34g8
вчера в 16:30
Хвичка дриблировал-дриблировал да только ни хрена не выдриблировал
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:14
Единственный нормальный игрок в Грузинской Сборной !
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:14
Чисто статистика !)
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