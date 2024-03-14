Кварацхелия — лучший дриблёр Лиги чемпионов

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вчера, 16:10

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии стал лидером Лиги чемпионов по обводкам. Топ-5 выглядит следующим образом:

1. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 29.

2-4. («Бавария») — 28.

2-4. ( ПСЖ ) — 28.

2-4. («Манчестер Сити») — 28.

5. («Барселона») — 24.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне вингер сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего грузина в 80 миллионов евро.

Напомним, «Наполи» покинул текущий розыгрыш Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.