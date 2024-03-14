Кварацхелия — лучший дриблёр Лиги чемпионов

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал лидером Лиги чемпионов по обводкам. Топ-5 выглядит следующим образом:
1. Хвича Кварацхелия («Наполи») — 29.
2-4. Лерой Сане («Бавария») — 28.
2-4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 28.
2-4. Жереми Доку («Манчестер Сити») — 28.
5. Жоау Канселу («Барселона») — 24.
Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2027 года. В текущем сезоне вингер сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего грузина в 80 миллионов евро.
Напомним, «Наполи» покинул текущий розыгрыш Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
Стоит отметить, что Кварацхелия занимает 4-е место в ЛЧ по количеству передач под удар (16).
Такой техничной обводки я не увидел ни у одного игрока европейских команд, участвующих в турнире.
Такой техничной обводки я не увидел ни у одного игрока европейских команд, участвующих в турнире.