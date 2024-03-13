Ивич — лучший тренер «Краснодара» по средним набранным очкам за матч в РПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич является рекордсменом клуба по средним набранным очкам за матч в РПЛ (1,9 за матч). Также он имеет второй процент побед в истории «быков» (52%).
По набранным очкам за время работы Ивич уступил только «Зениту» и «Локомотиву», а по числу поражений делит первое место в лиге.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» может возглавить бывший наставник.
Пару месяцев назад этим занимался игрок, у которого эти аккаунты: Prichal, Quilby, Hauptman, Jocket, Forwert, Beriner, Palgrist, Rudokor, Glosser, Omanga, Guzhel, Mozhay, Giovanny, Nottrow, Devjatiy, Izmar, Cruiser, Kiarnt, Gorkiy, Katerman, Listoff, Georgud и у него еще есть несколько новых.
Теперь же болельщик Оренбурга занимается этим очень активно, и 4 из 10 призов он хочет забрать себе. Я так делал всего пару раз, так как не хотел играть целый год — не было времени, и конечно хотел показать "треклонцам", что варьируя счетами они отказываются от анализа игры, и выигрывают лишь по законам теории вероятности. А я, даже с дополнительными аккаунтами, не использовал вариации точных счетов, но выигрывал с коэффициентами больше 100 - 120 и 151. А болельщик Оренбурга делает это в течение нескольких последних месяцев, еще не говорю про побед с 2019 по 2023. Я прочитал в архивах несколько комментариев недовольных пользователей, которые на тот момент это не одобряли, но с годами привыкли.
То есть дело не в подходе к игре, а в человеке: одному можно, другому нет. Мы все — Агент Смит, вы и "Nottrow—Devjatiy-Izmar..." могли бы заключить пакт согласия и больше не играть таким образом - мешая другим. А сейчас, получается, что я этим занимаюсь лишь потому, что хочу остановить "треклонцев", а не потому что хочу призы. Если бы я хотел призов, у меня много родственников в России, я бы их получил. Можем заключить пакт согласия начиная с апреля? И это касается всех, кто использует дополнительные аккаунты. А если нет, пусть все останется как есть.
Пару месяцев назад этим занимался игрок, у которого эти аккаунты: Prichal, Quilby, Hauptman, Jocket, Forwert, Beriner, Palgrist, Rudokor, Glosser, Omanga, Guzhel, Mozhay, Giovanny, Nottrow, Devjatiy, Izmar, Cruiser, Kiarnt, Gorkiy, Katerman, Listoff, Georgud и у него еще есть несколько новых.
Теперь же болельщик Оренбурга занимается этим очень активно, и 4 из 10 призов он хочет забрать себе. Я так делал всего пару раз, так как не хотел играть целый год — не было времени, и конечно хотел показать "треклонцам", что варьируя счетами они отказываются от анализа игры, и выигрывают лишь по законам теории вероятности. А я, даже с дополнительными аккаунтами, не использовал вариации точных счетов, но выигрывал с коэффициентами больше 100 - 120 и 151. А болельщик Оренбурга делает это в течение нескольких последних месяцев, еще не говорю про побед с 2019 по 2023. Я прочитал в архивах несколько комментариев недовольных пользователей, которые на тот момент это не одобряли, но с годами привыкли.
То есть дело не в подходе к игре, а в человеке: одному можно, другому нет. Мы все — Агент Смит, вы и "Nottrow—Devjatiy-Izmar..." могли бы заключить пакт согласия и больше не играть таким образом - мешая другим. А сейчас, получается, что я этим занимаюсь лишь потому, что хочу остановить "треклонцев", а не потому что хочу призы. Если бы я хотел призов, у меня много родственников в России, я бы их получил. Можем заключить пакт согласия начиная с апреля? И это касается всех, кто использует дополнительные аккаунты. А если нет, пусть все останется как есть.
решение было эмоциональным и поспешным !
решение было эмоциональным и поспешным !