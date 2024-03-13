Ивич — лучший тренер «Краснодара» по средним набранным очкам за матч в РПЛ

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вчера, 12:06

Бывший главный тренер «Краснодара» является рекордсменом клуба по средним набранным очкам за матч в РПЛ (1,9 за матч). Также он имеет второй процент побед в истории «быков» (52%).

По набранным очкам за время работы Ивич уступил только «Зениту» и «Локомотиву», а по числу поражений делит первое место в лиге.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может возглавить бывший наставник.