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Упамекано: «Критика – это часть футбола, но расизму нет места»

вчера, 08:55

Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано дал комментарий на тему расистских высказываний в свой адрес после матча Лиги чемпионов против «Лацио» (0:1).

Ошибки являются частью футбола. Я сделал одну и прошу прощения у товарищей по команде и фанатов. На домашнем поле может произойти что угодно, я не сомневаюсь в своей команде.

Критика – это часть футбола, но расизму нет места. Ни на стадионе, ни в социальных сетях. Расизму нет места. 2024 год, а нам по-прежнему об этом приходится напоминать.

На 67-й минуте футболист получил красную карточку, сфолив на Густаве Исаксене. Был назначен пенальти, который реализовал Чиро Иммобиле.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:19
14ков много и поэтому такое будет продолжаться еще очень долго. Нужно просто не обращать на это внимание. К критике это не имеет ни какого отношения. Это просто злость за поражение из-за глупой ошибки.
salleeh
salleeh ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:56
Ну можно собраться и сыграть один матч, пройти этот Лацио, добиться результата. Но печально то, что нет содержательной игры у Баварцев, они какие то кривые
все, вызывают только гнев со своей медлительностью.
И тут даже не в тренере всё, в сборной Германии тоже самое, Баварский костяк такой же бестолковый…🤷🏻‍♂️
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 12:45
В конце концов, недолго осталось, я думаю, "Бавария" может пройти "Лацио", но это будет не в плюс, а в минус - учитывая их огромное количество ошибок, такие грамотные команды с хорошей атакой или контратакой, как МС, "Интер", "Арсенал", РМ или даже АТМ сделают с ними очередное непотребство.

И тогда эти очевидно тренерские проблемы (отсутствие толковой игры в полузащите) будет решать уже кто-то другой) Минус только, что эти тренерские проблемы идут от не тех игроков в полузащите, которые нужны "Баварии", то есть они идут от проблем руководства, а это сложнее)
lotsman
lotsman
вчера в 10:48
Это не расизм, это обыкновенная критика фанатов.
salleeh
salleeh
вчера в 09:26
Упа находится под постоянным давлением из-за бездарной полузащиты Баварии. На его месте любой футболист ошибётся, ты вроде бы сыграл вперед и тут тебе каждый раз медленно откатывают мяч с соперником на хвосте. Он даже уже тащит сам мяч до середины и пытается разогнать атаку или сделать обостряющий пас, но Сане или Киммих теряют мяч совершенно нелепым образом и на тебе, получи контратаку, спасай давай. К защите Баварцев меньше всего вопросов, проблема с полузащитой ..
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:16
Посмотри что Бавария сумеет сделать у себя дома ... ну а расизм к сожалению присутствует
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 09:13
Расизму нет места в спорте, но все равно найдутся такие люди.
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