Упамекано: «Критика – это часть футбола, но расизму нет места»

Защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано дал комментарий на тему расистских высказываний в свой адрес после матча Лиги чемпионов против «Лацио» (0:1).
Ошибки являются частью футбола. Я сделал одну и прошу прощения у товарищей по команде и фанатов. На домашнем поле может произойти что угодно, я не сомневаюсь в своей команде.
Критика – это часть футбола, но расизму нет места. Ни на стадионе, ни в социальных сетях. Расизму нет места. 2024 год, а нам по-прежнему об этом приходится напоминать.
На 67-й минуте футболист получил красную карточку, сфолив на Густаве Исаксене. Был назначен пенальти, который реализовал Чиро Иммобиле.
И тогда эти очевидно тренерские проблемы (отсутствие толковой игры в полузащите) будет решать уже кто-то другой) Минус только, что эти тренерские проблемы идут от не тех игроков в полузащите, которые нужны "Баварии", то есть они идут от проблем руководства, а это сложнее)
И тогда эти очевидно тренерские проблемы (отсутствие толковой игры в полузащите) будет решать уже кто-то другой) Минус только, что эти тренерские проблемы идут от не тех игроков в полузащите, которые нужны "Баварии", то есть они идут от проблем руководства, а это сложнее)