Упамекано: «Критика – это часть футбола, но расизму нет места»

Защитник «Баварии» дал комментарий на тему расистских высказываний в свой адрес после матча Лиги чемпионов против «Лацио» (0:1).

Ошибки являются частью футбола. Я сделал одну и прошу прощения у товарищей по команде и фанатов. На домашнем поле может произойти что угодно, я не сомневаюсь в своей команде.

Критика – это часть футбола, но расизму нет места. Ни на стадионе, ни в социальных сетях. Расизму нет места. 2024 год, а нам по-прежнему об этом приходится напоминать.