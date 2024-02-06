Ла Лига подала жалобу на расистские выкрики в адрес Винисиуса

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вчера, 21:39

Ла Лига в письме комитету по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) рассказала об инцидентах, произошедших перед матчем 20-го тура между «Хетафе» и «Реалом».

Сообщается, что многочисленные болельщики хозяев по приезду гостей скандировали оскорбительные кричалки, среди которых были выкрики «Винисиус — обезьяна» (об этом также была уведомлена комиссия по борьбе с насилием).

Кроме того, в письме Ла Лига также упоминает о возможных словах полузащитника «Реала» в адрес нападающего . После игры в социальных сетях сообщалось о возможном инциденте, в ходе которого хавбек «сливочных» якобы на английском языке назвал форварда команды-соперника «насильником».

Отражены и оскорбления полузащитника «Реала» со стороны группы местных болельщиков, расположившейся в секторе за воротами.