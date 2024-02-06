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Ла Лига подала жалобу на расистские выкрики в адрес Винисиуса

вчера, 21:39
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Ла Лига в письме комитету по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) рассказала об инцидентах, произошедших перед матчем 20-го тура между «Хетафе» и «Реалом».

Сообщается, что многочисленные болельщики хозяев по приезду гостей скандировали оскорбительные кричалки, среди которых были выкрики «Винисиус — обезьяна» (об этом также была уведомлена комиссия по борьбе с насилием).

Кроме того, в письме Ла Лига также упоминает о возможных словах полузащитника «Реала» Джуда Беллингема в адрес нападающего Мэйсона Гринвуда. После игры в социальных сетях сообщалось о возможном инциденте, в ходе которого хавбек «сливочных» якобы на английском языке назвал форварда команды-соперника «насильником».

Отражены и оскорбления полузащитника «Реала» Даниэля Себальоса со стороны группы местных болельщиков, расположившейся в секторе за воротами.

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Все комментарии
kalyh_71.71
kalyh_71.71 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 15:44
Если он сам провоцирует Болельщиков , То его и будут Негром звать.
Regista_888
Regista_888
сегодня в 12:50
Немудрено, что только у этого мерзкого типа проблемы с болельщиками других клубов.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 10:53
Винисиус сам мерзкий тип. Провоцирует постоянно как игроков, так и болельщиков. А как получает ответку, так сразу "ко ко ко расисты ко ко ко".
112910415
112910415
сегодня в 05:42
будут приняты исчерпывающие меры ? )
ОПС
ОПС
сегодня в 05:23
А может настать время, когда в европе будут освистывать и оскорблять белых футболистов. А расизм в любом виде неприемлем.
n4x56muvq93f
n4x56muvq93f
сегодня в 04:40
Меньше надо обращать внимания на эти выкрики, а больше обращать внимания на игру.
ABir
ABir
сегодня в 00:03
Винисиус игрок топ уровня, понятно, что его травля не только из-за цвета кожи , но и из-за безграничного его таланта. Про бездарей болельщики, даже не знают, как зовут. Терпения и мудрости Винисиусу и Реалу.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:58
Уродов и деградантов хватает везде .
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:27
Расизм это конечно не допустимо, но создаются такое впечатление, что Винни подвергается нападкам даже со стороны представителей собственной расы...)
t657yp9kj9mz
t657yp9kj9mz
вчера в 22:27
ну подать то можно, а вот какое решение примет.... погрозит пальцем что так делать нельзя.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:54
Опять негры недовольны, ужас какой)
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