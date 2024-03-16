Глава бразильского футбола поддержал Винисиуса в связи с расизмом

Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес выразил поддержку нападающему «Реала» в связи с проявлениями расизма в адрес футболиста.

Я полностью поддерживаю Винисиуса. Я знаю, что предрассудки влияют на душу. Поэтому я продолжу борьбу за наказание и удаление расистов со стадионов. CBF была первой национальной организацией, которая ввела спортивные наказания за расизм и продолжает неустанно бороться с предрассудками.