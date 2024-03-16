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Глава бразильского футбола поддержал Винисиуса в связи с расизмом

вчера, 09:31

Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес выразил поддержку нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору в связи с проявлениями расизма в адрес футболиста.

Я полностью поддерживаю Винисиуса. Я знаю, что предрассудки влияют на душу. Поэтому я продолжу борьбу за наказание и удаление расистов со стадионов. CBF была первой национальной организацией, которая ввела спортивные наказания за расизм и продолжает неустанно бороться с предрассудками.

Борьба с расизмом в футболе также является одной из моих задач в Совете ФИФА. В этот четверг ФИФА объявила, что в мае подготовит глобальный манифест против расизма. Объявление будет сделано на Конгрессе организации, в котором примут участие 211 членов. Винисиус, продолжай забивать голы, обыгрывать соперников и бороться с расистами. Бразильский футбол на его стороне в борьбе с предрассудками.

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vhy72twfjp7w
vhy72twfjp7w
вчера в 12:30
Раздувают дым из ничего. Гнать таких из футбола надо. Меньше расизма будет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:55
А никто и никогда не задумывался, что в европейских чемпионатах играет очень много футболистов с черным цветом кожи и к ним никто не проявляет признаков расизма?
Так может проблема в самих футболистах типа Винни?
А когда чернокожие футболисты азиатов называют "ускоглазыми" и "косыми", "жёлтыми" это разве не расизм?
Да расизм это плохо, но почему то общепринято, что расизм против чернокожих людей, хотя как раз расизма ещё больше проявляется.
Говорите жизнь чёрный важны? А жизни других, что не важны?
Просто вся эта шумиха кому то нужна, а Вини не жертва, а скорее всего игрок во всём этом.
ek6cxrp6cdpv
ek6cxrp6cdpv
вчера в 09:33
От такой поддержки ему станет намного легче
Гость
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