Глава бразильского футбола поддержал Винисиуса в связи с расизмом

Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес выразил поддержку нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору в связи с проявлениями расизма в адрес футболиста.
Я полностью поддерживаю Винисиуса. Я знаю, что предрассудки влияют на душу. Поэтому я продолжу борьбу за наказание и удаление расистов со стадионов. CBF была первой национальной организацией, которая ввела спортивные наказания за расизм и продолжает неустанно бороться с предрассудками.
Борьба с расизмом в футболе также является одной из моих задач в Совете ФИФА. В этот четверг ФИФА объявила, что в мае подготовит глобальный манифест против расизма. Объявление будет сделано на Конгрессе организации, в котором примут участие 211 членов. Винисиус, продолжай забивать голы, обыгрывать соперников и бороться с расистами. Бразильский футбол на его стороне в борьбе с предрассудками.
Так может проблема в самих футболистах типа Винни?
А когда чернокожие футболисты азиатов называют "ускоглазыми" и "косыми", "жёлтыми" это разве не расизм?
Да расизм это плохо, но почему то общепринято, что расизм против чернокожих людей, хотя как раз расизма ещё больше проявляется.
Говорите жизнь чёрный важны? А жизни других, что не важны?
Просто вся эта шумиха кому то нужна, а Вини не жертва, а скорее всего игрок во всём этом.
Так может проблема в самих футболистах типа Винни?
А когда чернокожие футболисты азиатов называют "ускоглазыми" и "косыми", "жёлтыми" это разве не расизм?
Да расизм это плохо, но почему то общепринято, что расизм против чернокожих людей, хотя как раз расизма ещё больше проявляется.
Говорите жизнь чёрный важны? А жизни других, что не важны?
Просто вся эта шумиха кому то нужна, а Вини не жертва, а скорее всего игрок во всём этом.