В Серии А планируют внедрить систему распознавания лиц на всех стадионах

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво рассказал о планах по борьбе с расовой дискриминацией. Его слова приводит Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere della Sera.
Планируется оборудовать стадионы всех команд, участвующих в Серии А, системами видеонаблюдения, способными сканировать лица посетителей стадиона при входе, сверять их с персональными данными, указанными в именных билетах, чтобы сразу же отследить личности болельщиков, занимающихся расовой дискриминацией.
Почему проект до сих пор не воплотился в жизнь? Он сложен как с юридических, так и с организационных аспектов. Затраты значительны, но есть надежда, что проект удастся утвердить к концу этого сезона. Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, отсутствие у игроков желания даже частично сократить им зарплаты и, прежде всего, нежелание политиков поддерживать наш топовый футбол. Я надеюсь, что мы сможем инвестировать в эту технологию, поскольку считаем, что она имеет решающее значение в борьбе с расизмом и насилием на стадионах.
а видеонаблюдение и распознавание лиц - да, правильное дело
а видеонаблюдение и распознавание лиц - да, правильное дело
В 90-х, напомню, среди самых популярных актёров были Эдди Мерфи, Морган Фриман, братья Уэйансы и т.п., в том числе и в России их любили)
А через 30 (!!!) лет политики пришли к возвращению расовой сегрегации (только в обратном направлении, отдельные квоты для черных, женщин и ЛГБТ, помимо равенства) и поощрению тех, кто жалуется на расизм - сразу поднимается их популярность в соцсетях, с ними заключаются контракты рекламодателей и т.п.
Если сейчас в политике и социальной жизни норма - деланье популярности на расизме, то как он может закончится, если он выгоден?
Был бы Рэшфорд сейчас почётным доктором Университета, если бы он призвал жертвовать через соцсети (единственное, что он сделал, сам он денег не давал), но был бы белым, а не чёрным? Не обратный ли это расизм то, что его за это завалили контрактами и деньгами, а политики проползали перед ним на коленях? Это так, по факту.
В 90-х, напомню, среди самых популярных актёров были Эдди Мерфи, Морган Фриман, братья Уэйансы и т.п., в том числе и в России их любили)
А через 30 (!!!) лет политики пришли к возвращению расовой сегрегации (только в обратном направлении, отдельные квоты для черных, женщин и ЛГБТ, помимо равенства) и поощрению тех, кто жалуется на расизм - сразу поднимается их популярность в соцсетях, с ними заключаются контракты рекламодателей и т.п.
Если сейчас в политике и социальной жизни норма - деланье популярности на расизме, то как он может закончится, если он выгоден?
Был бы Рэшфорд сейчас почётным доктором Университета, если бы он призвал жертвовать через соцсети (единственное, что он сделал, сам он денег не давал), но был бы белым, а не чёрным? Не обратный ли это расизм то, что его за это завалили контрактами и деньгами, а политики проползали перед ним на коленях? Это так, по факту.