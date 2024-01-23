Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяИталия. Серия А 2023/2024

В Серии А планируют внедрить систему распознавания лиц на всех стадионах

вчера, 15:48

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво рассказал о планах по борьбе с расовой дискриминацией. Его слова приводит Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere della Sera.

Планируется оборудовать стадионы всех команд, участвующих в Серии А, системами видеонаблюдения, способными сканировать лица посетителей стадиона при входе, сверять их с персональными данными, указанными в именных билетах, чтобы сразу же отследить личности болельщиков, занимающихся расовой дискриминацией.

Почему проект до сих пор не воплотился в жизнь? Он сложен как с юридических, так и с организационных аспектов. Затраты значительны, но есть надежда, что проект удастся утвердить к концу этого сезона. Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, отсутствие у игроков желания даже частично сократить им зарплаты и, прежде всего, нежелание политиков поддерживать наш топовый футбол. Я надеюсь, что мы сможем инвестировать в эту технологию, поскольку считаем, что она имеет решающее значение в борьбе с расизмом и насилием на стадионах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с tuttomercatoweb.com
Активные фанаты «Удинезе» оценили эпизод с оскорблением Меньяна
22 января
Официально«Милан» отказался от ведения социальных сетей на день в поддержку Меньяна
21 января
Инфантино призвал засчитывать поражения за проявление расизма
21 января
Матч «Удинезе» — «Милан» приостанавливали на 10 минут
20 января
Агуэро раскритиковал игроков «Реала» Винисиуса Жуниора и Родриго
15 декабря 2023
Фанат приговорён к шести месяцам тюрьмы за оскорбление Рио Фердинанда
10 декабря 2023
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:58
не с расизмом, а с насилием на трибунах следует бороться !
а видеонаблюдение и распознавание лиц - да, правильное дело
xhcm5rsk8ubn
xhcm5rsk8ubn
вчера в 19:05, ред.
Местным тиффози думаю не понравится
scn6ef58tjx3
scn6ef58tjx3
вчера в 17:50
Тут даже наш Fan_Id отдыхает.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:25
Хорошее дело,только не переборщить.
adekvat
adekvat
вчера в 16:58
В Европе одна проблема расизм.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:06
Самое то, когда у вас в половине аутсайдеров Серии А одни одолженные игроки играют, тратить миллиарды на борьбу с расизмом, который и поощряют сами политики и функционеры.

В 90-х, напомню, среди самых популярных актёров были Эдди Мерфи, Морган Фриман, братья Уэйансы и т.п., в том числе и в России их любили)

А через 30 (!!!) лет политики пришли к возвращению расовой сегрегации (только в обратном направлении, отдельные квоты для черных, женщин и ЛГБТ, помимо равенства) и поощрению тех, кто жалуется на расизм - сразу поднимается их популярность в соцсетях, с ними заключаются контракты рекламодателей и т.п.

Если сейчас в политике и социальной жизни норма - деланье популярности на расизме, то как он может закончится, если он выгоден?

Был бы Рэшфорд сейчас почётным доктором Университета, если бы он призвал жертвовать через соцсети (единственное, что он сделал, сам он денег не давал), но был бы белым, а не чёрным? Не обратный ли это расизм то, что его за это завалили контрактами и деньгами, а политики проползали перед ним на коленях? Это так, по факту.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 