В Серии А планируют внедрить систему распознавания лиц на всех стадионах

Генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво рассказал о планах по борьбе с расовой дискриминацией. Его слова приводит Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere della Sera.

Планируется оборудовать стадионы всех команд, участвующих в Серии А, системами видеонаблюдения, способными сканировать лица посетителей стадиона при входе, сверять их с персональными данными, указанными в именных билетах, чтобы сразу же отследить личности болельщиков, занимающихся расовой дискриминацией.

Почему проект до сих пор не воплотился в жизнь? Он сложен как с юридических, так и с организационных аспектов. Затраты значительны, но есть надежда, что проект удастся утвердить к концу этого сезона. Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, отсутствие у игроков желания даже частично сократить им зарплаты и, прежде всего, нежелание политиков поддерживать наш топовый футбол. Я надеюсь, что мы сможем инвестировать в эту технологию, поскольку считаем, что она имеет решающее значение в борьбе с расизмом и насилием на стадионах.