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В Англии болельщику на 3 года запретили посещать матчи за расизм

вчера, 19:35
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Фанату «Эвертона» Джоэлу Барвайзу на 3 года запретили посещать матчи на территории Великобритании. В течение данного периода он не сможет приближаться к стадионам, где играют «ириски», менее чем на милю.

Сообщается, что нарушитель во время матча «Эвертона» и «Ливерпуля» на «Энфилде» оскорблял нападающего «красных» Мохамеда Салаха на почве расизма. Помимо этого, он высмеивал Эйзельскую трагедию 1985 года. Тогда погибли 39 человек.

Королевская прокурорская служба (CPS) сообщила, что поведение болельщика заметил один из стюардов, по камерам видеонаблюдения фаната опознали. Сначала Барвайз утверждал, что его опознали ошибочно, но потом признал свою вину. На вопрос о причинах такого поведения Джоэл ответил: «Я идиот».

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