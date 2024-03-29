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«Барселона» сейчас не рассматривает возможность возвращения Неймара

сегодня, 15:01

В «Барселоне» в данный момент не рассматривают вариант с возвращением нападающего Неймара, который сейчас выступает за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация о том, что бразилец попросил отправить его в аренду на год в каталонскую команду после восстановления от травмы. По данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, между «сине-гранатовыми» и окружением игрока не было никаких контактов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:40
ни сейчас, ни потом ... не надо его Барсе !
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 16:09
Неймар следует за Мессией, если тот не перейдёт в Барсу, то и Неймар туда не пойдёт!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 15:59
И даром не нужен каталонцам
fbdtzwwf49mh
fbdtzwwf49mh
сегодня в 15:52, ред.
Здравствуйте!
Не могу сделать ставку, так как система пишет, что пользователь Гус Пойет якобы в бане.
Поправьте, пожалуйста.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:51
Да зачем он ещё нужен.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:21
Ему пора заканчивать карьеру. Тратить заработанные миллионы. Уйти в небытие.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:16
Неймар уже не футболист
матос
матос
сегодня в 15:09
Отработанный материал этот Ней
shlomo
shlomo
сегодня в 15:04
Откуда вообще берутся такие слухи... на нормальную голову их даже выдумать нельзя.
Гость
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