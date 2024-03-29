«Барселона» сейчас не рассматривает возможность возвращения Неймара

1711713671

сегодня, 15:01

В «Барселоне» в данный момент не рассматривают вариант с возвращением нападающего , который сейчас выступает за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация о том, что бразилец попросил отправить его в аренду на год в каталонскую команду после восстановления от травмы. По данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, между «сине-гранатовыми» и окружением игрока не было никаких контактов.