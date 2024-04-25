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Педро заявил, что «Зенит» больше не имеет права проигрывать

вчера, 08:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий «Зенита» Педро прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).

Что тренер сказал в раздевалке? Что нужно усерднее работать, что больше не имеем возможности терять очки, как это было раньше. В воскресенье нас ждет ключевая игра против «Динамо», и мы не можем позволить себе упустить в ней победу. Нам нужно выложиться на максимум, чтобы набрать три очка.

«Краснодар» победил и сократил отрыв? Да, мы узнали результат, когда пришли в раздевалку. Мы упустили важные очки, и теперь они наступают нам на пятки. Как я уже сказал, мы больше не можем позволить себе проигрывать.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:36
- Чем больше "пощёчин" чемпиону, тем лучше. А то уже оборзели совсем. Смотреть стыдно. Эти бесконечные перепасовки В СВОЕЙ ШТРАФНОЙ!!! очень часто приводят к голам в свои ворота. Какой ИДИОТ придумал такую тактику???
- Опять же "сохранение мяча"... Ну выдали тебе острый пас к чужой штрафной, ну так беги и забивай! В ЭТОМ СМЫСЛ ИГРЫ, ПОД НАЗВАНИЕМ ФУТБОЛ! НеееееТ!!! Надо остановиться, подождать когда подтянутся неспешным шагом 5-6 партнёров, и отдать им мяч. Всё, он "свою работу сделал", якобы... Но вместе с партнёрами вернулась и защита соперника, а то и вся команда, и начинаются пасы назад, поперёк, назад. Бедные вратари Зенита. Их уже так задолбали этими передачами назад, что они иногда срываются, и в итоге привозят себе голы. И "эксперты" сразу - вратарь виноват, не соответствует. Да хрен там! Виноваты те "партнёры" по команде, которые терзают своего вратаря передачами от чужой штрафной, да ещё и не всегда лучшего качества.
- Словом Семаку неплохо "врезали"... И это правильно. Давно пора уже заменить эту бесполезную, "несмотрибельную" тактику "тотальное владение мячом" (кому оно на хрен нужно?) - на простой атакующий футбол, которого так заждались болельщики.
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 11:59
Желаю удачи Краснодару!
adekvat
adekvat ответ mjd9m4cv58v6 (раскрыть)
вчера в 10:31
Он на 60 минуте вышел , вся команда так играла, а типа тренера который ни чего не может поменять нужно этим иминем называть.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:16
Ничего удивительного, его, сам Орлов распиарил!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 09:58
...блин, мальчишке все 18-цать, читать только научился, а вы-бона
пруд-пруди, не у кого интервью взять, рубиновый шок,ребятушки!!!
Capral
Capral
вчера в 09:53
Какой текст, какие слова!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:52
С Динамо будет всё тоже самое!
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 09:51
Я бы соврал, что победа Рубина на выезде - это неожиданный результат, но эта команда выиграла на выезде у Зенита, внимание - 8 раз.

Сейчас в расписании «Зенита» остались следующие непростые матчи: следующий тур – против «Динамо» на выезде, впереди еще игра с ЦСКА дома, и против «Ростова» в последнем туре РПЛ. Не говорю, что у «Зенита» нет шансов обыграть «Динамо» на выезде, просто «Динамо» перемотивировано после трёх поражений подряд. Они выиграли два тура подряд, так как тоже хотят остаться в тройке лучших. Зенит даже если победит, это будет тяжелая победа. Их не устраивает даже ничья - в случае победы Краснодара над КС.

КС тоже серьезный соперник для «Краснодара». Последний раз «Краснодар» обыгрывал «КС» на выезде в 2018 году (6 лет назад!). Так что не факт, что если «Зенит» потеряет очки в матче с «Динамо», «Краснодар» снова выйдет в лидеры. Но если «Краснодар» мечтает о чемпионстве, он просто обязан побеждать на выезде. Если отложить это на потом, то будет поздно. У «Краснодара» тоже остались сложные матчи в конце сезона: на выезде КС, Спартак, Сочи, и дома - с Динамо, последний тур РПЛ.

Без победы над «Крыльями Советов» остальная часть краснодарского расписания им не поможет - потеряет смысл. Следующий тур самый важный на данный момент. Посмотрим - кто покажет характер.
lotsman
lotsman
вчера в 09:43
Надо было это заявлять перед вчерашним матчем.
Futurista
Futurista
вчера в 08:54
Ну что же ты, Педриньо...дубли закончились?)...Орлов тебя уже за мильярды продает в европу)...подвел старика...
mjd9m4cv58v6
mjd9m4cv58v6
вчера в 08:47
После такой игры так и хочется называть этого игрока по фамилии.
112910415
112910415
вчера в 08:43
прямо так и сказал ?!
да это же всё меняет кардинально ! )
Гость
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