Педро заявил, что «Зенит» больше не имеет права проигрывать

Нападающий «Зенита» прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (0:2).

Что тренер сказал в раздевалке? Что нужно усерднее работать, что больше не имеем возможности терять очки, как это было раньше. В воскресенье нас ждет ключевая игра против «Динамо», и мы не можем позволить себе упустить в ней победу. Нам нужно выложиться на максимум, чтобы набрать три очка.

«Краснодар» победил и сократил отрыв? Да, мы узнали результат, когда пришли в раздевалку. Мы упустили важные очки, и теперь они наступают нам на пятки. Как я уже сказал, мы больше не можем позволить себе проигрывать.