Ньямси: «Дзюба похож на Ибрагимовича и Жиру»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о своём одноклубнике Артёме Дзюбе.
Дзюба – крутой парень, он приносит пользу нашей команде, хороший нападающий. Он похож на Ибрагимовича и Жиру. Чем? Как минимум, своими габаритами.
Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о своём одноклубнике Артёме Дзюбе.
Дзюба – крутой парень, он приносит пользу нашей команде, хороший нападающий. Он похож на Ибрагимовича и Жиру. Чем? Как минимум, своими габаритами.
Если только в раздевалке в качестве аниматора-увеселителя. За полторы тысячи игровых минут всего 4 шарика на ЦФ - "крутая" польза.
Если только в раздевалке в качестве аниматора-увеселителя. За полторы тысячи игровых минут всего 4 шарика на ЦФ - "крутая" польза.