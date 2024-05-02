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Ньямси: «Дзюба похож на Ибрагимовича и Жиру»

вчера, 16:25

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о своём одноклубнике Артёме Дзюбе.

Дзюба – крутой парень, он приносит пользу нашей команде, хороший нападающий. Он похож на Ибрагимовича и Жиру. Чем? Как минимум, своими габаритами.

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Все комментарии
ztr86kfbt38e
ztr86kfbt38e
вчера в 21:01
Ньямси что пил?
jy38gz37af6s
jy38gz37af6s
вчера в 20:03
Дзюба больше похож на чеха Яна Коллера
galem72
galem72
вчера в 19:40
"...он приносит пользу нашей команде..."

Если только в раздевалке в качестве аниматора-увеселителя. За полторы тысячи игровых минут всего 4 шарика на ЦФ - "крутая" польза.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:17
Блин, а он реально, туша...
Futurista
Futurista
вчера в 18:15
Очень похож...так же голова, 2 руки и 2 ноги...
6n83eqxd37en
6n83eqxd37en
вчера в 18:08
Те забивают, а от Дзюбы мячи случайно в ворота отскакивают.
shur
shur
вчера в 17:54
...Ян сейчас обиделся...!!!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:54
Это небо и земля, только габаритами и похож!
112910415
112910415
вчера в 17:41
то есть на поле-то он Дзюбу не видал ! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:37, ред.
Ну да, а Пиняев- это Месси, ведь тоже маленький!))
cwa6ds4ux88s
cwa6ds4ux88s
вчера в 17:07
Что-то рубероид сильно попутал
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:03
даже близко не похож те двое и прыгают и играют головами, а этот как мешок выше 20 см подпрыгнуть не может те двое в этом возрасте играли и ещё играет в Милане, а этот в Локоболе сидит на лавке
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:51
Обидел Ибрагимовича.
memphis
memphis
вчера в 16:36
Просто не хотел обижать Темку
Capral
Capral
вчера в 16:35
Знатно потроллил 74лу. Вот, только, он не уточнил- кабаритами, чего, Артемка похож? Было интересно узнать. Вероятно, ещё не измерял...
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