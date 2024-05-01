Джефф Монсон: «Дзюба мог бы выступать в ММА»

Бывший боец ММА Джефф Монсон считает, что нападающий «Локомотива» мог бы стать бойцом ММА .

Мог бы Артем Дзюба выступать в MMA? Думаю, да, это возможно. Если он усердно тренировался всю жизнь, держал себя в форме и работал над собой, то после завершения футбольной карьеры он мог бы стать бойцом ММА . Я не очень хорошо знаю Артема, но мне кажется, что он отличный спортсмен. Если после удара в голову он сможет устоять, продолжать драться, ответить, то это возможно. Для того чтобы понять это наверняка, нужно поставить его в такую ситуацию и посмотреть, как он отреагирует.

Но вообще, большинство футболистов не смогли бы стать хорошими бойцами MMA — они много работают, тренируются, держат себя в форме, но у них нет такого менталитета, прочности, стойкости. В футболе этого нет — они симулируют повреждения, ради выгоды делают вид, что им больно. В футболе больше важны навыки, а не менталитет. Нужно быть сильным, но не так, как в смешанных единоборствах.