Семак: «К вопросу продления контракта мы вернёмся в конце сезона»

Главный тренер «Зенита» рассказал о ходе переговоров про продлению контракта.

Вчера у нас был разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам — календарь плотный и насыщенный — мы вернёмся к этому вопросу в конце сезона. В том, что касается самой мысли поговорить на этот счёт, то, конечно, она приятна. Такое отношение руководства к работе тренерского штаба за эти шесть лет, подведение определённых итогов выступления нашей команды — думаю, именно с этим связано предложение и разговор, который вчера состоялся. Мы вернёмся к нему позже — график достаточно сложный, мы будем готовиться к следующим матчам. Что касается других вопросов, то мы будем решать их по мере важности и их поступления.