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Семак: «К вопросу продления контракта мы вернёмся в конце сезона»

вчера, 14:21

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе переговоров про продлению контракта.

Вчера у нас был разговор с руководством. Я сказал, что сейчас все наши силы брошены на подготовку к предстоящим матчам — календарь плотный и насыщенный — мы вернёмся к этому вопросу в конце сезона. В том, что касается самой мысли поговорить на этот счёт, то, конечно, она приятна. Такое отношение руководства к работе тренерского штаба за эти шесть лет, подведение определённых итогов выступления нашей команды — думаю, именно с этим связано предложение и разговор, который вчера состоялся. Мы вернёмся к нему позже — график достаточно сложный, мы будем готовиться к следующим матчам. Что касается других вопросов, то мы будем решать их по мере важности и их поступления.

Ранее сообщалось, что «Зенит» достиг принципиальной договорённости с Семаком о продлении контракта.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:59
как бы на радостях ещё не проиграл ... )
lotsman
lotsman
вчера в 17:55
Заканчивай чемпионат очередной победой и продлевай контракт.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:02
Зачем Зениту средний тренер, да еще и на длительный срок?
waq8r9bgxarg
waq8r9bgxarg
вчера в 14:46
Второго места ему могут и не простить.
Гость
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