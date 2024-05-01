Тормена: «„Краснодару“ нужно сконцентрироваться»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о чемпионской гонке в РПЛ .

Все сейчас наблюдают за чемпионской гонкой. «Краснодару» нужно сконцентрироваться, ведь у каждой команды осталось по четыре игры, а задачу решит тот, кто потеряет меньше очков. Итоги будем подводить в конце сезона. Если станем чемпионами, будет невероятный праздник.