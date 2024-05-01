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Тормена: «„Краснодару“ нужно сконцентрироваться»

вчера, 10:41

Защитник «Краснодара» Витор Тормена высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Все сейчас наблюдают за чемпионской гонкой. «Краснодару» нужно сконцентрироваться, ведь у каждой команды осталось по четыре игры, а задачу решит тот, кто потеряет меньше очков. Итоги будем подводить в конце сезона. Если станем чемпионами, будет невероятный праздник.

После двадцати шести туров «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков.

Напомним, 29 апреля «быки» сыграли вничью с «Крыльями Советов».

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lotsman
lotsman
вчера в 12:00
Зениту тоже не мешает сконцентрироваться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:33
а не поздно?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:47
По весне в 8-ми играх потеряно 12 очков...какая концентрация...

Ужасная гостевая статистика...1 победа в 8-ми последних гостевых матчах....

Думаю все авансы от фортуны....и "подарки" от Зенита уже позади....
Гость
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