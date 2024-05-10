Гасперини: «Мы доказываем, что футбол — это меритократия, а не Суперлига»

Главный тренер «Аталанты» считает, что выход его команды в финал Лиги Европы доказывает, что будущее не за Суперлигой.

Мы проводим много матчей, нелегко всегда играть хорошо, и в некоторых из них нам приходится нелегко, но сегодня мы одержали прекрасную победу.

Я уже говорил вчера, что когда нас обожает целый город, игроки чувствуют эту энергию и эти эмоции. Это был особенный матч, и они сыграли его наилучшим образом.

Я думаю, что финал станет историческим событием, а для такого клуба, как наш, это просто невероятно. Статистика кажется важной, кажется, что необходимо создать европейскую Суперлигу, но пример, поданный «Аталантой», вселяет надежду.

Футбол — это меритократия, и именно это делает игру прекрасной, а не то, что вы унаследовали какие-то генетические права через свою родословную.