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Гасперини: «Мы доказываем, что футбол — это меритократия, а не Суперлига»

10 мая 2024, 09:23
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что выход его команды в финал Лиги Европы доказывает, что будущее не за Суперлигой.

Мы проводим много матчей, нелегко всегда играть хорошо, и в некоторых из них нам приходится нелегко, но сегодня мы одержали прекрасную победу.

Я уже говорил вчера, что когда нас обожает целый город, игроки чувствуют эту энергию и эти эмоции. Это был особенный матч, и они сыграли его наилучшим образом.

Я думаю, что финал станет историческим событием, а для такого клуба, как наш, это просто невероятно. Статистика кажется важной, кажется, что необходимо создать европейскую Суперлигу, но пример, поданный «Аталантой», вселяет надежду.

Футбол — это меритократия, и именно это делает игру прекрасной, а не то, что вы унаследовали какие-то генетические права через свою родословную.

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Придут честолюбивые дублёры,им будет что в "Рубине" разрушать.
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