Рианчо: «Семак — большой российский тренер. Ему ничего не нужно доказывать»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил уровень наставника «Зенита» Сергея Семака.
Конечно, Семак — большой российский тренер. Ему уже не нужно выигрывать чемпионат России, чтобы люди это поняли. Сергею ничего не нужно доказывать, он это уже давно сделал.
всем доказал. Убыток Газпрома за 23 год составил около 600 млрд рублей. И Семак с Зенитом в этом приняли участие
всем доказал. Убыток Газпрома за 23 год составил около 600 млрд рублей. И Семак с Зенитом в этом приняли участие
Любопытно, сколько стоит подобная заказуха? А может, Рианчо, тоже хочет в Зенит?
Любопытно, сколько стоит подобная заказуха? А может, Рианчо, тоже хочет в Зенит?
И хрен кому докажешь свою компетенцию и достижения,если "не лублу"...
И хрен кому докажешь свою компетенцию и достижения,если "не лублу"...
Особенно ярко не доказывает в этом сезоне ..
Особенно ярко не доказывает в этом сезоне ..