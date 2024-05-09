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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Рианчо: «Семак — большой российский тренер. Ему ничего не нужно доказывать»

вчера, 23:37

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил уровень наставника «Зенита» Сергея Семака.

Конечно, Семак — большой российский тренер. Ему уже не нужно выигрывать чемпионат России, чтобы люди это поняли. Сергею ничего не нужно доказывать, он это уже давно сделал.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:39
Так-так. У петржелы неожиданно появился конкурент по зализам. ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:47, ред.
Учитывая, что Рианчо не владеет русским он неверно выразился и перепутал фамилии. Он хотел сказать ,что Миллеру в России доказывать никому ничего не надо, он все
всем доказал. Убыток Газпрома за 23 год составил около 600 млрд рублей. И Семак с Зенитом в этом приняли участие
Capral
Capral
сегодня в 10:19
Большой тренер, который, уже всё и всем доказал?
Любопытно, сколько стоит подобная заказуха? А может, Рианчо, тоже хочет в Зенит?
cska1948
cska1948
сегодня в 09:48
Спорт тем и хорош, что в нём спортсменам и тренерам надо каждый раз ДОКАЗЫВАТЬ что ты лучший.
Интерес
Интерес ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 09:40
Это просто.Непросто вернуться в УЕФА.Так что все эти рассуждения недоказуемы.
Интерес
Интерес
сегодня в 09:38
Ну не лублу я его,панимаш,не лублу!
И хрен кому докажешь свою компетенцию и достижения,если "не лублу"...
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:28
а пусть поработает в Балтике или Химках и докажет какой он большой его величество сразу превратится в маленького тренеришку
u8vk8xg7z65w
u8vk8xg7z65w
сегодня в 05:50
На данный момент в РПЛ самый титулованный.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:25
А он и не доказывает никому...
Особенно ярко не доказывает в этом сезоне ..
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:41
Осталось Симак - показать себя как Тренер с Большой буквы в Европе.. UEFA
Гость
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