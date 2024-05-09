Рианчо: «Семак — большой российский тренер. Ему ничего не нужно доказывать»

Экс-тренер «Спартака» оценил уровень наставника «Зенита» .

Конечно, Семак — большой российский тренер. Ему уже не нужно выигрывать чемпионат России, чтобы люди это поняли. Сергею ничего не нужно доказывать, он это уже давно сделал.