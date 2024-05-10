Алонсо: «Будет приятно сыграть с „Аталантой“»

Главный тренер «Байера» подвёл итоги ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы».

Я представлял себе непростой поединок, в Риме уже было сложно. Пусть мы уступали в два мяча за счёт эпизодов, мы не должны забывать о том, что создали, и мне понравилась реакция. В прошлом году мы были близки к финалу, в этом году мы этого добились. Теперь в финале мы снова встретимся с итальянским клубом.

«Рома» тоже была очень хороша в попытках атаковать нас. «Аталанта» уже много лет работает с Гасперини, и это хорошо обученная команда. Ьудет приятно бросить им вызов.