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Алонсо: «Будет приятно сыграть с „Аталантой“»

10 мая 2024, 10:54
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо подвёл итоги ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы».

Я представлял себе непростой поединок, в Риме уже было сложно. Пусть мы уступали в два мяча за счёт эпизодов, мы не должны забывать о том, что создали, и мне понравилась реакция. В прошлом году мы были близки к финалу, в этом году мы этого добились. Теперь в финале мы снова встретимся с итальянским клубом.

«Рома» тоже была очень хороша в попытках атаковать нас. «Аталанта» уже много лет работает с Гасперини, и это хорошо обученная команда. Ьудет приятно бросить им вызов.

Напомним, в другом полуфинальном матче Лиги Европы «Аталанта» разгромила «Марсель».

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Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 11:58
Хитрит Алонсо.
Рому он за команду не считает. приехал и стал играть без Вирца и Патрика.
А забитые голы Ромы...., мягко говоря очень неубедительны....
Отдохнувшие аптекари выйдут с первой минуты основным составом и скорее всего разнесут в щепки "Аталанту"... Хотелось бы видеть с Кубком "Байер" - уж слишком они хороши в этом сезоне и вишенку на торте надо сделать!)
Пусть победит сильнейший и без травм.
hupqd3brux7e
hupqd3brux7e
10 мая в 10:58
Байеру сейчас всё равно кто соперник,они в таком состоянии что должны выиграть финал
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